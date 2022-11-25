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  4. Yalı Çapkını 10. bölüm full izle! Star Tv Yalı Çapkını son bölüm kesintisiz izleme linki ile iyi seyirler

Yalı Çapkını 10. bölüm full izle! Star Tv Yalı Çapkını son bölüm kesintisiz izleme linki ile iyi seyirler

25.11.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını bu akşam 10. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde yine heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek. Yalı Çapkını 10. bölümde; Suna, Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner...

Yalı Çapkını 10. bölüm full izle! Star Tv Yalı Çapkını son bölüm kesintisiz izleme linki ile iyi seyirler

Star Tv'nin büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 10. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Heyecanla beklenen yeni bölümde yine nefesler kesilecek. Dizinin yeni bölümünde bu hafta; Ferit'in, Halis Ağa'nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler...

YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FULL İZLE!

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YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Suna, Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım'ı ziyaret eder.

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Ferit'in, Halis Ağa'nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler.

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Seyran'ın Yusuf'la olan geçmişi, Ferit'i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf'u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar.

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