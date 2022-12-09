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Yalı Çapkını 12. BÖLÜM ÖZETİ! Star Tv Yalı Çapkını 12. bölüm İZLE tek parça!

09.12.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 12. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda bu hafta yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Star Tv Yalı Çapkını 12. bölüm tek parça izleme linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Yalı Çapkını 12. BÖLÜM ÖZETİ! Star Tv Yalı Çapkını 12. bölüm İZLE tek parça!

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını bu akşam 12. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Yalı Çapkını'nda bu akşam; Kazım’ı ve Halis Ağa’yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan’a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur.

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

Yalı Çapkını2

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM ÖZETİ!

Kazım’ı ve Halis Ağa’yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler.

Yalı Çapkını4

Ferit, fotoğrafları basan Taylan’a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur.

Yalı Çapkını5

İfakat ise Kazım’a söz verdikleri gibi Suna’yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

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