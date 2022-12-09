Yalı Çapkını 12. BÖLÜM ÖZETİ! Star Tv Yalı Çapkını 12. bölüm İZLE tek parça!

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını bu akşam 12. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Yalı Çapkını'nda bu akşam; Kazım’ı ve Halis Ağa’yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan’a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur.

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM ÖZETİ!

Kazım’ı ve Halis Ağa’yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler.

Ferit, fotoğrafları basan Taylan’a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur.

İfakat ise Kazım’a söz verdikleri gibi Suna’yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

