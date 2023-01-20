Yalı Çapkını 18. bölüm kesintisiz izle! Star Tv ile Yalı Çapkını son bölüm tek parça İZLE

Cuma akşamlarının sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 18. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Heyecanın hiç bitmediği dizide bu akşam yine fırtınalar kopacak. Dizinin yeni bölümünde İfakat; Orhan’la arasındakileri Halis Ağa’nın duymasından korkmaktadır. Serter’in dayısının ise Ferit, Pelin’i rahat bırakmadıkça Ferit’in peşini bırakmaya niyeti yoktur...

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YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran’ın Efe Han’la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe’nin yanında alır.

Serter’in dayısının ise Ferit, Pelin’i rahat bırakmadıkça Ferit’in peşini bırakmaya niyeti yoktur.

İfakat; Orhan’la arasındakileri Halis Ağa’nın duymasından korkmaktadır.





