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  4. Yalı Çapkını 18. bölüm kesintisiz izle! Star Tv ile Yalı Çapkını son bölüm tek parça İZLE

Yalı Çapkını 18. bölüm kesintisiz izle! Star Tv ile Yalı Çapkını son bölüm tek parça İZLE

20.01.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını bu akşam 18. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda bu hafta yine yer yerinden oynayacak. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide Seyran’ın Efe Han’la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner...

Yalı Çapkını 18. bölüm kesintisiz izle! Star Tv ile Yalı Çapkını son bölüm tek parça İZLE

Cuma akşamlarının sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 18. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Heyecanın hiç bitmediği dizide bu akşam yine fırtınalar kopacak. Dizinin yeni bölümünde İfakat; Orhan’la arasındakileri Halis Ağa’nın duymasından korkmaktadır. Serter’in dayısının ise Ferit, Pelin’i rahat bırakmadıkça Ferit’in peşini bırakmaya niyeti yoktur...

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yalı Çapkını 18. bölüm 1

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran’ın Efe Han’la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe’nin yanında alır.

Yalı Çapkını 18. bölüm 3

Serter’in dayısının ise Ferit, Pelin’i rahat bırakmadıkça Ferit’in peşini bırakmaya niyeti yoktur.

Yalı Çapkını 18. bölüm 4

İfakat; Orhan’la arasındakileri Halis Ağa’nın duymasından korkmaktadır.

Yalı Çapkını 18. bölüm 5

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