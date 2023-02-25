Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı yayında! Ferit'ten Seyran'a büyük sürpriz

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda dün akşam fırtınalar koptu. Halis Ağa'nın her şeyi öğrenmesi üzerine yalıda beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ancak Seyran ile Ferit arasındaki yakınlaşmalar ise izleyenleri gülümsetti. Son bölümün ardından Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı da yayınlandı...

YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı geldi. Seyran ile Ferit'in yakınlaşma sahnesini izlediğimiz fragmanda Seyran'ın ablası Suna'ya 'Ferit seni seviyorum dedi' sözleri ise dikkat çekti.

Ferit'in Seyran'a sürpriz yapmak için hazırlandığını gördüğümüz fragmanda yine olaylar karışacak gibi görünüyor.

Yalı Çapkını SON BÖLÜM ÖZETİ:

Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit’i de işlere dahil eden Halis Ağa’nın sözleri çok ağır olur. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin’in arasındaki duygular yoğunlaşır.

