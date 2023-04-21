Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 29. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte 21 Nisan 2023 Star Tv yayın akışı

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Tüm dizi takipçileri Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? sorusuna yanıt arıyor. Star Tv yayın akışına göre her bölümü heyecan dolu olan dizi bu akşam 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki, dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak?

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Başrolünde Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bulunduğu dizi bu akşam 29. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit; Suna’dan Kazım’ın Seyran’ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit’in peşinden gider.

Ferit, Abidin’le barışır ve onu tekrar yalıya getirir. Ferit’in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım’ın evinde alır.

Öte yandan Zerrin Kazım’la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder. Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur.

Saffet, Suna’yla evleneceği için çok mutludur ve Suna’yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.

21 NİSAN 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Çöp Adam

02:45 Ömer

05:30 Söz

