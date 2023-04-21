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Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 29. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte 21 Nisan 2023 Star Tv yayın akışı

21.04.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü sebebi ile dizilere ara verilip verilmediği hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizi bu akşam 29. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki, Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte Yalı Çapkını 29. bölüm özeti...

Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 29. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte 21 Nisan 2023 Star Tv yayın akışı

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Tüm dizi takipçileri Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? sorusuna yanıt arıyor. Star Tv yayın akışına göre her bölümü heyecan dolu olan dizi bu akşam 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki, dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak?

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Başrolünde Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bulunduğu dizi bu akşam 29. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

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YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit; Suna’dan Kazım’ın Seyran’ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit’in peşinden gider.

Ferit, Abidin’le barışır ve onu tekrar yalıya getirir. Ferit’in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım’ın evinde alır.

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Öte yandan Zerrin Kazım’la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder. Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur.

Saffet, Suna’yla evleneceği için çok mutludur ve Suna’yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.

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21 NİSAN 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Çöp Adam
02:45 Ömer
05:30 Söz

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