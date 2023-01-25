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Yalı Çapkını dizisinde başrol ayrılığı! Ünlü oyuncu o hareketi affetmedi

25.01.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, son dönemlerde senaryosunun gidişatı nedeniyle seyircileri öfkelendirmişti. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nda flaş bir ayrılık yaşanacağı öne sürüldü.

Yalı Çapkını dizisinde başrol ayrılığı! Ünlü oyuncu o hareketi affetmedi

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelo karakteriyle tepki toplayan Buse Buse Kahraman hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ferit'in hayatından inatla çıkmayan Pelo'nun, 19. bölümde yalıya gelmesi, izleyicileri çileden çıkardı. Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre, geri planda kalan Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılığı söz konusu. Başrole ise Buse Buçe Kahraman'ın geleceği konuşuluyor.

Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık iddiası! O hamle Afra Saraçoğlu'nu kızdırdı

Öte yandan dizilerin başrol oyuncularını ağırlamayı bir gelenek haline getiren Onedio YouTube kanalının, Afra Saraçoğlu'ndan önce Buçe Buse Kahraman'ı konuk edeceği söylentileri, kafalarda soru işareti uyandırdı. Bu hamle, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ''Başrol ayrılıyor'' olarak yorumlandı.

Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık iddiası! O hamle Afra Saraçoğlu'nu kızdırdı

Mert Ramazan Demir'in de senaryodan rahatsızlık duyduğu, Ferit karakterinin 4 kadınla birden aşk yaşamasına sinirlendiği öne sürülmüştü.

Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık iddiası! O hamle Afra Saraçoğlu'nu kızdırdı

Buçe Buse Kahraman'ın menajeri yoluyla senaryoya müdahale ettiği, Afra Saraçoğlu'nun geri planda tutulduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık iddiası! O hamle Afra Saraçoğlu'nu kızdırdı


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