Yalı Çapkını dizisinin dönüşü muhteşem oldu! Yine zirveyi gördü

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı dizi Yalı Çapkını dizisi deprem nedeniyle verilen aranın ardından yeni bölümüyle ekrana geldi. Reklamsız yayınlanan dizi totalde 13.83, AB’de 11.17, ABC1’de ise 12.55 reytingle 3 kategoride de birinci oldu.
Ateş kuşları dizisi ise totalde 6.32 ABD 2.48 ABC 1’de ise 4.59 reytinge ulaştı.
Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti, 3.sırada Atv'de yayınlanan "Ateş Kuşları" yer aldı.