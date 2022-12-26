Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bunu kimse beklemiyordu

Sabah'ın haberine göre, kadrosunda Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarla olan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Öte yandan dizinin sonu da izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. Zorla evlendirilen Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizide yaşanan entrikalar da izleyicilerin heyecanını artırdı. Burhan Cahit'in kitabına dayanan dizinin sonunda ne olacağı merak konusu olurken, Yalı Çapkını'nın sonu ortaya çıktı.



Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir.



Ancak koskoca yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak. İflas eden Ferit'in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.

