Yalı Çapkını bu akşam 19. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde bu hafta yine yer yerinden oynayacak. 'Kızımın gözyaşı dinmemiş Ferit' diyerek damadından hesap sormaya giden Kazım baba beklenmedik bir olayın içerisinde buldu kendini. Serter'in dayısı ve adamları Kazım ile Ferit'in olduğu yeri bastı. Arbede anında Kazım Ağa'nın vurulduğu görülüyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu? İşte tüm detaylar...

YALI ÇAPKINI KAZIM ÖLDÜ MÜ?

Yalı Çapkını 19. bölüm bu akşam ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Suna'nın Ferit ve Seyran arasında yaşananları Kazım Ağa'ya anlatması üzerine ipler kopacak.

'Kızımın gözyaşı dinmemiş Ferit' diyerek damadından hesap sormaya giden Kazım Ağa beklenmedik bir arbedenin içerisinde kalıyor. Serter'in dayısı ve adamları Kazım ile Ferit'in olduğu yeri basıyor ve silahlar ateş ediyor. Bu esnade ise Kazım Ağa'nın vurulduğu görülüyor.

Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu? gibi soruların yanıtları ise bu akşam yayınlanacak olan bölümde belli olacak.

YALI ÇAPKINI'NIN KAZIM'I DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

12 Şubat 1980'de İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, aslen Tuncelili değil, Diyarbakırlıdır.

Genç yaştan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Polatoğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İlk olarak 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu ile televizyonda izleyici karşısına çıkan oyuncu, 2010'da Saklı Hayatlar filmiyle beyazperdede ilk kez rol aldı.

2012-2014 yılları arası Karadayı'da İbrahim Durak'ı canlandıran Polatoğulları, Kaçak ve Şevkat Yerimdar dizilerinde de rol aldı.

2018'de Bir Umut Yeter dizisinde rol aldıktan sonra, Bir Aile Hikayesi'nde Şakir'in gençliğini canlandırdı.

Başarılı oyuncuyu bu sezon Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakteriyle izliyoruz.

