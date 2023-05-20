Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık! Gözyaşları sel oldu, ölüm ilanı yayınlandı

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor ve Şerif Sezer'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam sosyal medyada gündem oldu.

Yalı Çapkını dizisinde sezon başından beri rol alan Doğukan Polat ekibe veda etti. Fuat Korhan‘a hayat veren Polat, Öznur Serçeler‘in canlandırdığı eşi Asuman’la geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özellikle Fuat’ın kardeşi Ferit’e hayat veren Mert Ramazan Demir'in abisinin ölüm haberini aldığı dakikalar çok konuşuldu. Dizinin fanları Fuat’a bir de vefat ilanı hazırladı.

İlanda “Acı kaybımız… Asuman Korhan‘ın eşi, Orhan ve Gülgün Korhan’ın oğulları, Halis Ağa’nın torunu, Fuat Korhan… 19 Mayıs 2023 tarihinde vefat etmiştir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” cümlelerine yer verildi.

Seyran, Ferit, Abidin ve Suna'nın kaçışına yardım etmeye çalışan Fuat'ın ölümü sosyal medyada gündem oldu. Diziyi izleyenler "Kalbim parça parça oldu", "Ay yok dayanamıyorum izlemeye içim kaldırmıyor", "Fuat, Ferit'i Seyran'a emanet etti",

"Bir Fuat Korhan geçti dersiniz", "Kamyonu Tarık mı ayarladı?", "Bu gece de Fuat için ağlıyoruz" gibi yorumlar yapıldı.

