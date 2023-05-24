Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık iddiası! Instagram'da takipten çıktı, ortalık karıştı

Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan Yalı Çapkını, adından söz ettirmeye devam ediyor. Reyting rekortmeni dizide iddiaya göre bir ayrılık daha yaşanacak. Yalı Çapkını'nda Hattuç Hala'yı canlandıran Şerif Sezer'in diziden ayrılacağı iddia edildi.

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Çetin Tekindor, Gülçün santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimleri bulunduran Yalı Çapkını, her bölümüyle izleyiciyi etkilemeye devam ediyor.

Sevilen dizide geçtiğimiz hafta çalkantılar yaşanmış olsa da son dönemdeki reytingleriyle cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri oldu.

Geçtiğimiz hafta salı ve cuma günü olmak üzere bir haftada iki yeni bölüm yayınlanan Yalı Çapkını, salı günü Aile dizisini geride bıraktı.

Dizide Seyran ve Suna'nın halası Hattuç Hala'yı canlandıran Şerif Sezer'in Yalı Çapkını'nın Instagram hesabını takipten çıkması, 'diziden ayrılıyor mu?' yorumlarına neden oldu.

Usta oyuncudan ve yapım şirketi ile kanaldan konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.

Durumu gören kullanıcılar Sezer'in paylaşımlarına 'Yapma Hattuç Hala sensiz olmaz', 'Halam nereye?', 'Şerif Hanım bizi bırakmayın' gibi yorumlarda bulundular.





