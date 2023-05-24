MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık iddiası! Instagram'da takipten çıktı, ortalık karıştı

Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık iddiası! Instagram'da takipten çıktı, ortalık karıştı

24.05.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü yayınlanan bölümde Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit Korhan'ın abisi Fuat Korhan diziye veda etmişti. Sevilen diziyle ilgili bomba bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı.

Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık iddiası! Instagram'da takipten çıktı, ortalık karıştı

Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan Yalı Çapkını, adından söz ettirmeye devam ediyor. Reyting rekortmeni dizide iddiaya göre bir ayrılık daha yaşanacak. Yalı Çapkını'nda Hattuç Hala'yı canlandıran Şerif Sezer'in diziden ayrılacağı iddia edildi.

ezgif.com-webp-to-jpg (3)

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Çetin Tekindor, Gülçün santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimleri bulunduran Yalı Çapkını, her bölümüyle izleyiciyi etkilemeye devam ediyor.

ezgif.com-webp-to-jpg

Sevilen dizide geçtiğimiz hafta çalkantılar yaşanmış olsa da son dönemdeki reytingleriyle cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri oldu.

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

Geçtiğimiz hafta salı ve cuma günü olmak üzere bir haftada iki yeni bölüm yayınlanan Yalı Çapkını, salı günü Aile dizisini geride bıraktı.

ezgif.com-webp-to-jpg (2)

Dizide Seyran ve Suna'nın halası Hattuç Hala'yı canlandıran Şerif Sezer'in Yalı Çapkını'nın Instagram hesabını takipten çıkması, 'diziden ayrılıyor mu?' yorumlarına neden oldu.

ezgif.com-webp-to-jpg (2)

Usta oyuncudan ve yapım şirketi ile kanaldan konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.

ezgif.com-webp-to-jpg (5)

Durumu gören kullanıcılar Sezer'in paylaşımlarına 'Yapma Hattuç Hala sensiz olmaz', 'Halam nereye?', 'Şerif Hanım bizi bırakmayın' gibi yorumlarda bulundular.

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile dizisinde evlatlık çocuk şoku! Cihan mı Aslan mı?Aile dizisinde evlatlık çocuk şoku! Cihan mı Aslan mı?
'Hakaret sayılmıyor' diyerek saydı! "Arsız..."'Hakaret sayılmıyor' diyerek saydı! "Arsız..."
Müşahit oldu! 'Sandık başında süt sağacağımı...'Müşahit oldu! 'Sandık başında süt sağacağımı...'
Anahtar Kelimeler:
Şerif Sezer yalı çapkını Oyuncu ferit tekindor

En Çok Okunan Haberler

Özdağ'ın destek açıklaması sonrası AK Parti'den ilk yorum!

Özdağ'ın destek açıklaması sonrası AK Parti'den ilk yorum!

'Anket yaptırdık' diyerek açıkladı: İkinci turda tablo...

'Anket yaptırdık' diyerek açıkladı: İkinci turda tablo...

Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...

Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!

Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!

Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası Akşener'den ilk yorum

Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası Akşener'den ilk yorum

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.