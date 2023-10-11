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Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Set aşkı iddiası sosyal medyayı salladı! Abidin ve Suna...

11.10.2023 17:05 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda dizinin başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ardından bir set aşkı daha ortaya çıktı. Dizide Seyran'ın ablası Suna karakterine hayat veren Beril Pozam ile Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı'nın sevgili olduğu iddia edildi. Ünlü isimler hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi hakkında her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor.

Dizinin başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ardından, bir set aşkı daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Erdem Kaynarca'dan ayrılan Beril Pozam'ın dizide Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı ile birlikte olduğu konuşulmaya başlandı.

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SnobMagazin'in özel haberine göre; ünlü çiftin çekim için gittikleri Marmaris'te öpüştükleri iddia edildi.

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Beril Pozam'ın hayat verdiği Suna ve Ersin Arıcı'nın canlandırdığı Abidin dizide birbirine kavuşamayan aşıkları oynuyor.

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