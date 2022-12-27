Yalı Çapkını'nda Ferit'in gizli sırrı açığa çıktı! Sosyal medya çalkalandı 'Bu kadarına pes'

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde ilerleyen bölümlerde ortalık karışacak gibi görünüyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide, Ferit'in iki gayrimeşru çocuğu olduğu iddia edildi.

Sosyal medyayı sallayan iddiaya göre Ferit'in yalıdaki hizmetçi sevgilisi Sultan'dan bir erkek çocuğu var ve Pelin ilerleyen bölümlerde hamile kalacak. Yaşananlar karşısında şaşkına dönen Seyran'ın ise üst üste öğreneceği skandallardan sonra ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ''Bu kadarına da pes'', ''Daha ilk bölümden anlamıştım'' ve ''Tipik Türk dizisi işte, her şey çorba olacak'' gibi yorumlarda bulundu.

Yalı Çapkını'nın 14. bölümünde Ferit'in sadakatsizliğine dayanamayan Seyran, babasıyla birlikte yalıyı terk etmişti.

bölüm fragmanında ise Ferit'in Seyran'ın peşine düştüğü ve eşini eve geri döndürmek için çaba harcadığı görüldü.



