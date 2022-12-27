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Yalı Çapkını'nda Ferit'in gizli sırrı açığa çıktı! Sosyal medya çalkalandı 'Bu kadarına pes'

27.12.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Ersin Arıcı, Şerif Sezen gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamlarının efsane yapımları arasında yer alıyor. Sosyal medyada da büyük bir ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in gizli sırrı açığa çıktı! Sosyal medya çalkalandı 'Bu kadarına pes'

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde ilerleyen bölümlerde ortalık karışacak gibi görünüyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide, Ferit'in iki gayrimeşru çocuğu olduğu iddia edildi.

Sosyal medyayı sallayan iddiaya göre Ferit'in yalıdaki hizmetçi sevgilisi Sultan'dan bir erkek çocuğu var ve Pelin ilerleyen bölümlerde hamile kalacak. Yaşananlar karşısında şaşkına dönen Seyran'ın ise üst üste öğreneceği skandallardan sonra ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ''Bu kadarına da pes'', ''Daha ilk bölümden anlamıştım'' ve ''Tipik Türk dizisi işte, her şey çorba olacak'' gibi yorumlarda bulundu.

Yalı Çapkını dizisinde ortalık karışacak! Ferit hakkındaki gerçek sosyal medyayı çalkaladı

Yalı Çapkını'nın 14. bölümünde Ferit'in sadakatsizliğine dayanamayan Seyran, babasıyla birlikte yalıyı terk etmişti.

Yalı Çapkını dizisinde ortalık karışacak! Ferit hakkındaki gerçek sosyal medyayı çalkaladı

  1. bölüm fragmanında ise Ferit'in Seyran'ın peşine düştüğü ve eşini eve geri döndürmek için çaba harcadığı görüldü.

Yalı Çapkını dizisinde ortalık karışacak! Ferit hakkındaki gerçek sosyal medyayı çalkaladı


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