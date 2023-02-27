Yalı Çapkını’nda şaşırtan ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolü paylaştığı diziye yeni sezonda ünlü isimler dahil olmuştu.

Yalı Çapkını oyuncuları arasına katılan Fırat Çelik, Efe karakterine hayat veriyordu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ferit ve Seyran arasında kıskançlık krizi yaşanmasına neden olan Efe’ye hayat veren Çelik diziden ayrılacak.

1981 doğumlu olan Çelik daha önce birçok ünlü yapımda rol almıştı. Fırat Çelik'in oynadığı diziler arasında Fatmagül'ün Suçu Ne ve 20 Dakika'da bulunuyor.





