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Yalı Çapkını’nda şaşırtan ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

27.02.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi her hafta cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin kadrosundan şaşırtan bir ayrılık haberi geldi.

Yalı Çapkını’nda şaşırtan ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolü paylaştığı diziye yeni sezonda ünlü isimler dahil olmuştu.

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Yalı Çapkını oyuncuları arasına katılan Fırat Çelik, Efe karakterine hayat veriyordu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ferit ve Seyran arasında kıskançlık krizi yaşanmasına neden olan Efe’ye hayat veren Çelik diziden ayrılacak.

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1981 doğumlu olan Çelik daha önce birçok ünlü yapımda rol almıştı. Fırat Çelik'in oynadığı diziler arasında Fatmagül'ün Suçu Ne ve 20 Dakika'da bulunuyor.

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