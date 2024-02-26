Yalı Çapkını'nda Suna'nın Pelin'i dövdüğü sahne sansürsüz yayınlandı! Sosyal medyayı salladı

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Dizi ikinci sezonuyla izleyiciyi zaman zaman kızdırsa da hâlâ en çok izlenen dizilerden biri olmayı başarıyor.

Pelin'in hamile bir şekilde dönmesi ve Seyran-Ferit ayrılığına sebep olması izleyiciyi öfkelendirmişti.

Suna'nın Pelin'i dövdüğü sahne yeniden gündem oldu. O sahne yurt dışında sansürsüz yayınlandı.

Sahneyi bir de sansürsüz izleyen seyirciden Suna'ya yorum yağdı! Suna'nın Pelin'e küfür ettiği anlar çok konuşuldu. Suna'nın Pelin'e "Ağzına sı..rım" gibi küfürler ettiği görüldü.

Oyuncuya "Aa nasıl küfür ediyor", "Suna ağzına sağlık", "Şiddet sahnesinde tam olarak ne komik?" gibi yorumlar yapıldı.







