Yalı Çapkını'nın Dicle'si Selen Özbayrak cesur pozlarıyla olay! Görenler Esra Bilgiç sandı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Dicle karakterini canlandıran Selen Özbayrak hem performansı hem de duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dizide Sultan'ın tek kızı olan ve Seyran'ın eski sevgilisi Yusuf ile yakınlaşmasıyla gündeme gelen Dicle'yi gerçekte görenler Esra Bilgiç'e benzetiyor.

Cesur pozlarıyla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Selen Özbayrak'ın pozlarına takipçileri; 'Aynı Esra Bilgiç bu kadar benzer', 'Bu güzelliğin şaka mı?', 'Bakmaya doyamıyorum' yorumlarını yaptılar.

Selen Özbayrak 2001 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Tiyatro aşığı olduğunu belirten Selen Özbayrak tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına geçiş yapmıştır.

Kameraların karşısına ilk kez Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Dicle karakteriyle geçmiştir.





