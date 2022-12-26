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Yalı Çapkını'nın Ferit ile gerilen Kubilay Aka sessizliğini bozdu! Mert Ramazan Demir’le ilgili ilk kez konuştu

26.12.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'le ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Yalı Çapkını dizisinde arkadaşının sevgilisi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yakın olmasını kaldıramayan Aka Demir'in üstüne yürümüştü. Yaşananlara dair Kubilay Aka bakın ne dedi.

Yalı Çapkını'nın Ferit ile gerilen Kubilay Aka sessizliğini bozdu! Mert Ramazan Demir’le ilgili ilk kez konuştu

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın dost olan Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir'le kavga ettiği gündemdeydi. İddiaya göre Demir'in güzel oyuncuya hareketlerinden rahatsız olan Aka yakışıklı oyuncunun üstüne yürümüştü.

Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'le ilgili ilk kez sessizliğini tv100'de ekrana gelen "Magazin Hattı" programı için bozdu.

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Kubilay Aka konuşmasında “Genel olarak hiçbir meslektaşım hakkında kamera önünde konuşmayı doğru bulmadım, bulmuyorum da… O yüzden bu konu hakkında çok da fazla konuşacak bir şey de yok zaten… Ufacık bir şey… Mekan çıkışında olan bir şey… Alkollü bir mekan… Öyle bir detaya girilmesine gerek olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim… Başka bir soru varsa onunla devam edelim” dedi.

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Kubilay Aka Oyuncu sevgilisi

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