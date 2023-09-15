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Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Taro Emir Tekin hangi yapımlarda rol aldı? İşte hayatı

15.09.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisine Kaya rolü ile dahil oldu. Star Tv'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını 2. sezonu ile kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni sezonuna katılan yeni oyunculardan biri de Taro Emir Tekin oldu. Yakışıklı oyuncu, dizide, Halis Ağa’nın torunu Kaya’ya hayat verecek. Peki, Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Taro Emir Tekin hangi yapımlarda rol aldı?

Yalı Çapkını'nda Kaya rolünü canlandıran Taro Emir Tekin'in hayatına dair detaylar merak edildi. Gerçek adı Tarık Emir Tekin olan ünlü oyuncu, sanatçı Şevval Sam ve futbolcu Metin Tekin'in oğludur. Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Selçuk rolü ile hafızalara kazınan ünlü isim, Yalı Çapkını'nda Binnur Kaya'nın oğlu olan Kaya'yı canlandıracak. İşte Taro Emir Tekin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar...

TARIK "TARO" EMİR TEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tarık Emir Tekin, 15 Haziran 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

26 yaşında olan Tarık "Taro" Emir Tekin, sanatçı Şevval Sam ile futbolcu Metin Tekin'in oğludur. Şarkıcı Leman Sam'ın da torunudur. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimi almaya başlayan Tekin, Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London’ın PaPA derecesini bitirdi. Ardından RADA Foundation kursunda eğitim aldı ve Oxford School of Drama tiyatro bölümünde eğitimine devam etti. Bir süre İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve oyunculuk kariyeri başladı.

taro emir tekin

İlk olarak 2020 yılında Rise of Empires: Ottoman isimli Netflix dizisinde yer alan Tekin, ardından yine internet dizisi olan ve BluTV yapımı olan Çıplak dizisinde Bulut karakterini canlandırdı. 2020-2022 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz isimli dizide Selçuk Dağcı karakterine hayat verdi ve bu rolle adından söz ettirdi. Son olarak ise, Bir Peri Masalı adlı dizide Onur Köksal karakteriyle başrolde yer aldı.

Tekin, oyunculuğun yanında amatör olarak müzikle de ilgilenmektedir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Televizyon

2020-2022 - Sadakatsiz - Selçuk Dağcı - Yardımcı oyuncu
2022 - Bir Peri Masalı - Onur Köksal - Başrol oyuncusu
2023 - Yalı Çapkını - Kaya

İnternet
2020 - Rise of Empires: Ottoman - Mehmed - Yardımcı oyuncu
2020-2021 - Çıplak - Bulut

Sinema
2021 - Akis - Raven - Yardımcı oyuncu

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