'Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ ve Gözde Kansu törene el ele gelince... Sosyal medyayı sallayan görüntü

'Yalı Çapkını' dizisinde Orhan ile Gülgün karakterlerine hayat veren Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun bir dönem aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sonrası Emre Altuğ ve Gözde Kansu, bir açıklama yaparak arkadaş olduklarını ifade etti.

Ancak açıklamalar ve yalanlamalar pek de inandırıcı gelmedi. Bu sebeple de Emre Altuğ ve Gözde Kansu sık sık bu iddialarla yeniden yeniden gündeme geldi.

Son olarak ise iki oyuncu Altın Kelebek gecesi el ele görüntülendi. Aşk yaşadıklarını her fırsatta yalanlayan ikili gecede Snobmagazin kameralarına takıldı.

İkilinin Afra Saraçoğlunun yanına gelirken el ele olduğu anlar sosyal medyayı salladı. Oyuncular 'arkadaş' olarak mı yoksa 'sevgili' olarak mı el ele idi henüz bilinmiyor.





