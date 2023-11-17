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  4. Yalı Çapkını'nın Pelin'i gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı! "Enişte çok şanslı"

Yalı Çapkını'nın Pelin'i gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı! "Enişte çok şanslı"

17.11.2023 10:14 | Son Güncelleme:
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Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine Buçe Buse Kahraman hayat veriyor. Diziye yeniden dahil olan Kahraman sevgilisiyle pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına adeta yorum yağdı.

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan isimlerden biri. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kahraman sık sık paylaştığı pozlarla ilgi odağı oluyor.

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Ünlü isim son paylaşımında sevgilisi ile pozlarını paylaştı. Sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaşan Kahraman’a adeta yorum ve beğeni yağdı.

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Buçe Buse Kahraman paylaşımına "Sen geldin benim deli köşemde durdun" notunu düştü. Güzel oyuncunun takipçileri "Enişte çok şanslı", "Çok mutlu ol", "Maşallah size" yorumlarında bulundu.

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