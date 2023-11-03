Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman aşka geldi! Sevgilisi ile pozu sosyal medyayı salladı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle tartışmalara neden olan güzel oyuncu yeni sezonda dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

Kısa süre sonra hayat verdiği Pelin karakteri hamile olarak diziye geri dönen Buçe Buse Kahraman'ın dönüşü sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile poz veren ünlü isim sevgilisini gizemli tutmuş ve yüzünü göstermemişti. Buçe Buse Kahraman'ın sevgilisinin kim olduğu merak edilirken yeni poz geldi.

Asansörde sevgilisi ile selfie yapan Buçe Buse Kahraman'ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sevgilisinin yüzünü yine tamamen göstermeyen Kahraman, paylaşımında etiket yapmadı.





