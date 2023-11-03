MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman aşka geldi! Sevgilisi ile pozu sosyal medyayı salladı

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman aşka geldi! Sevgilisi ile pozu sosyal medyayı salladı

03.11.2023 10:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Pelin karakteriyle dikkat çeken Buçe Buse Kahraman güzelliği ve başarılı performansı ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda aşkını ilan eden ünlü oyuncu sevgilisinin yüzünü göstermemiş ve gizemli tutmuştu. Buçe Buse Kahraman şimdi de gizemli sevgilisiyle asansörde poz verdi.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman aşka geldi! Sevgilisi ile pozu sosyal medyayı salladı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle tartışmalara neden olan güzel oyuncu yeni sezonda dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

Buçe Buse Kahraman 0

Kısa süre sonra hayat verdiği Pelin karakteri hamile olarak diziye geri dönen Buçe Buse Kahraman'ın dönüşü sosyal medyayı salladı.

Buçe Buse Kahraman 1

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile poz veren ünlü isim sevgilisini gizemli tutmuş ve yüzünü göstermemişti. Buçe Buse Kahraman'ın sevgilisinin kim olduğu merak edilirken yeni poz geldi.

Buçe Buse Kahraman 2

Asansörde sevgilisi ile selfie yapan Buçe Buse Kahraman'ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sevgilisinin yüzünü yine tamamen göstermeyen Kahraman, paylaşımında etiket yapmadı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözaltında 3. gün! Dilan Polat yemek yemiyor... Flaş iddiaGözaltında 3. gün! Dilan Polat yemek yemiyor... Flaş iddia
Müge Anlı'da kayıp olarak aranmıştı! Kan donduran cinayetin davası başladı! "Eşiyle ilişkim olduğunu öğrendikten sonra..."Müge Anlı'da kayıp olarak aranmıştı! Kan donduran cinayetin davası başladı! "Eşiyle ilişkim olduğunu öğrendikten sonra..."
Çamaşır makinesini ilk kez kullanmaya çalıştı! Dalga konusu olduÇamaşır makinesini ilk kez kullanmaya çalıştı! Dalga konusu oldu
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını Oyuncu buse ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.