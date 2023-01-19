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Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor mu? İşte son durum

19.01.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Pelo karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Yalı Çapkını'nın Pelo'su son gelen haberlere göre dizide uzun süre kalacak.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor mu? İşte son durum

Yalı Çapkını dizisi her cuma seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.

OGM Pictures imzalı dizide Ferit’in sevgilisi Pelin’e hayat veren Buçe Buse Kahraman’ın ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu durum Ferit ve Seyran karakterinin aşk yaşamasını isteyen fanları sevindirdi.

Ancak kulislerden sızan bilgiye göre Buçe Buse Kahraman uzun süre daha fenomen dizinin kadrosunda yer alacak ve ikilinin arasında tansiyon yükseltmeye devam edecek.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ferit, Pelin’i hayatında tutmaya devam edecek. Üstelik 19. bölümde Pelin yüzünden yalıda büyük bir kıyamet kopacak.

Yali-Capkini-Pelin-Feritin-Sevgilisi

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