MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman ve Afra Saraçoğlu'nun arası bozuk mu? "Bizi birbirimize düşürmeyin"

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman ve Afra Saraçoğlu'nun arası bozuk mu? "Bizi birbirimize düşürmeyin"

04.02.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin Pelin'i Buçe Buse Kahraman son dönemde dizide ön planda olduğu için dizinin sevenlerinin bir kısmı tarafından tepki çekiyordu. Son olarak sahnelerinin azaltıldığı iddiası gündemde olan Kahraman ve Afra Saraçoğlu'nun arası bozuk mu? Güzel oyuncu bu soruya cevap verdi.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman ve Afra Saraçoğlu'nun arası bozuk mu? "Bizi birbirimize düşürmeyin"

Yalı Çapkını dizisinde rol alan Buçe Buse Kahraman son açıklamalarıyla gündemde. Dizide Ferit'in Pelo'yu eve getirmesiyle izleyiciden büyük tepki gören dizi yetkililerinin senaryo değişikliğine gittiği iddia edilmişti.

Afra Saraçoğlu hayranları diziye tepki göstermişti. Yalı Çapkını dizisinin Pelin'i Buçe Buse Kahraman rolünden dolayı kendisine yöneltilen yorumlara dair TV100'e özel açıklamalar yaptı.

"Biz oyuncuyuz, ne yazılıyorsa onu oynuyoruz" diyen oyuncu "Bazı yorumlar çok kırıcı oluyor ama biz profesyonelce işimizi yapıyoruz. Saygı duyuyorum, şahsa yorumlar kırıcı" dedi.

gfg

Buçe Buse Kahraman Afra Saraçoğlu'yla arasının bozuk olduğuna dair sorulara da şu yanıtı verdi:

"Çok eğleniyoruz, hepimizin arası çok iyi böyle olmasa kötü yansır, çok mutluyuz. Bizi birbirimize düşürmeyin."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Şef'ten kar tepkisi! "Kimi arasak..."Mehmet Şef'ten kar tepkisi! "Kimi arasak..."
Fenomen isimle Milano'da evlendi!Fenomen isimle Milano'da evlendi!
Transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'Transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını buse ferit

En Çok Okunan Haberler

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...

Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...

'Gece siz uyurken...' Çalışmak için Antalya'ya gitti hayatı karardı

'Gece siz uyurken...' Çalışmak için Antalya'ya gitti hayatı karardı

Motorine indirim geldi! Fiyatlar benzinden ucuz oldu...

Motorine indirim geldi! Fiyatlar benzinden ucuz oldu...

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.