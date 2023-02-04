Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman ve Afra Saraçoğlu'nun arası bozuk mu? "Bizi birbirimize düşürmeyin"

Yalı Çapkını dizisinde rol alan Buçe Buse Kahraman son açıklamalarıyla gündemde. Dizide Ferit'in Pelo'yu eve getirmesiyle izleyiciden büyük tepki gören dizi yetkililerinin senaryo değişikliğine gittiği iddia edilmişti.

Afra Saraçoğlu hayranları diziye tepki göstermişti. Yalı Çapkını dizisinin Pelin'i Buçe Buse Kahraman rolünden dolayı kendisine yöneltilen yorumlara dair TV100'e özel açıklamalar yaptı.

"Biz oyuncuyuz, ne yazılıyorsa onu oynuyoruz" diyen oyuncu "Bazı yorumlar çok kırıcı oluyor ama biz profesyonelce işimizi yapıyoruz. Saygı duyuyorum, şahsa yorumlar kırıcı" dedi.

Buçe Buse Kahraman Afra Saraçoğlu'yla arasının bozuk olduğuna dair sorulara da şu yanıtı verdi:

"Çok eğleniyoruz, hepimizin arası çok iyi böyle olmasa kötü yansır, çok mutluyuz. Bizi birbirimize düşürmeyin."

