Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

En son Öğretmen dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisiyle ekranlara geri döndü. Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren güzel oyuncu, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Girit göçmeni bir ailenin kızı olan Afra Saraçoğlu, 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Çocukluğu Antalya'da geçen yıldız, üniversite eğitimi için Eskişehir'e taşındı. Osmangazi Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat eğitimi alan Saraçoğlu, henüz öğrenciyken İkinci Şans filminde rol aldı.

Özcan Deniz tarafından keşfedilen yıldız; Kötü Çocuk, İyi Oyun, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde kamera karşısına geçti.

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada epey aktif olan ünlü oyuncu, cesur paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Düzgün fiziğiyle büyüleyen Afra Saraçoğlu'nun bikinili paylaşımlarına yorum yağıyor.

Instagram'da 5 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncuya ''Oldukça cesur'', ''Bu güzellik gerçek mi?'' ve ''Fizik kadın'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Özel yaşamıyla da merak uyandıran Afra Saraçoğlu, bir süredir Darmaduman dizisinin yakışıklı yıldızı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor.

İşte Afra Saraçoğlu'nun Instagram pozları...



