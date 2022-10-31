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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

31.10.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam, Şerif Sezer ve Emre Altuğ gibi isimlerle kamera karşısına geçen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

En son Öğretmen dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisiyle ekranlara geri döndü. Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren güzel oyuncu, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Girit göçmeni bir ailenin kızı olan Afra Saraçoğlu, 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Çocukluğu Antalya'da geçen yıldız, üniversite eğitimi için Eskişehir'e taşındı. Osmangazi Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat eğitimi alan Saraçoğlu, henüz öğrenciyken İkinci Şans filminde rol aldı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

Özcan Deniz tarafından keşfedilen yıldız; Kötü Çocuk, İyi Oyun, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde kamera karşısına geçti.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de ilgi odağı oldu.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

Sosyal medyada epey aktif olan ünlü oyuncu, cesur paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

Düzgün fiziğiyle büyüleyen Afra Saraçoğlu'nun bikinili paylaşımlarına yorum yağıyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

Instagram'da 5 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncuya ''Oldukça cesur'', ''Bu güzellik gerçek mi?'' ve ''Fizik kadın'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

Özel yaşamıyla da merak uyandıran Afra Saraçoğlu, bir süredir Darmaduman dizisinin yakışıklı yıldızı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

İşte Afra Saraçoğlu'nun Instagram pozları...

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 'Oldukça cesur'


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