MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını’nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sütyensiz tarzıyla beğeni topladı! "En önemlisi asla vazgeçmemek"

Yalı Çapkını’nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sütyensiz tarzıyla beğeni topladı! "En önemlisi asla vazgeçmemek"

07.04.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi ve özel hayatıyla son dönemde adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, Bazaar Style için poz verdi. Yalı Çapkını’nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sütyensiz tarzıyla hayranlarından tam not aldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sütyensiz tarzıyla beğeni topladı! "En önemlisi asla vazgeçmemek"

Son dönemlerin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nın başrolü Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı. Eski aşkı yeni aşka yelken açınca güzel ismi takipten çıktı.

Özel hayatı kadar dizideki performansıyla da adından söz ettiren Afra Saraçoğlu pozlarıyla dikkat çekti.

1

Bazaar Style için poz kamera karşısına geçen güzel oyuncu pozlarını sosyal medyadan da paylaştı.

2

Yalı Çapkını’nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sütyensiz tarzıyla beğeni toplarken "En önemlisi asla vazgeçmemek. Hedefim, inandığım bu yolda ilerlemek. Kalıcı olmak” sözleriyle de dikkat çekti.

Güzel oyuncuya rol arkadaşı Mert Ramazan Demir gül emojisiyle destek verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Cüretkarımdır' demişti! Transparan giyip...'Cüretkarımdır' demişti! Transparan giyip...
Wanda Nara'dan göğüs dekolteli MasterChef pozu! Icardi görmesinWanda Nara'dan göğüs dekolteli MasterChef pozu! Icardi görmesin
Dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”Dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını Oyuncu afra saraçoğlu mert yazıcıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi!

Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi!

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!

Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

İğrenç olay! Taksiye binen genç kız dehşeti yaşadı: 'Şeytana uydum'

İğrenç olay! Taksiye binen genç kız dehşeti yaşadı: 'Şeytana uydum'

İlginizi Çekebilir

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.