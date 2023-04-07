Yalı Çapkını’nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sütyensiz tarzıyla beğeni topladı! "En önemlisi asla vazgeçmemek"

Son dönemlerin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nın başrolü Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı. Eski aşkı yeni aşka yelken açınca güzel ismi takipten çıktı.

Özel hayatı kadar dizideki performansıyla da adından söz ettiren Afra Saraçoğlu pozlarıyla dikkat çekti.

Bazaar Style için poz kamera karşısına geçen güzel oyuncu pozlarını sosyal medyadan da paylaştı.

Yalı Çapkını’nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sütyensiz tarzıyla beğeni toplarken "En önemlisi asla vazgeçmemek. Hedefim, inandığım bu yolda ilerlemek. Kalıcı olmak” sözleriyle de dikkat çekti.

Güzel oyuncuya rol arkadaşı Mert Ramazan Demir gül emojisiyle destek verdi.

