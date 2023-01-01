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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam bakın kimle sevgili! Ada Masalı'nın...

01.01.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat vererek son dönemde oldukça popüler olan Beril Pozam aşkı "Ada Masalı" dizisinde buldu. İddiaya göre güzel oyuncu Erdem Kaynarca’yla aşk yaşıyor.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam bakın kimle sevgili! Ada Masalı'nın...

Son dönemde pozlarıyla ve Yalı Çapkını dizisindeki performasıyla dikkat çeken Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam aşkı buldu. Güzel oyuncu hafta içi dünyanın lider restoran zincirlerinden Novikov’un yeni yıl partisine sevgilisiyle beraber katıldı.

Pozam’ın bir yılı aşkın süredir “Ada Masalı” dizisinde yakınlaştığı Erdem Kaynarca’yla aşk yaşadığı öğrenildi.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını’nın başarısını ekibin işini çok iyi yapan isimlerden oluşmasına bağlayan Pozam, rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir için “İkisine de bayılıyorum. Ben Seyfer’ciyim. Onları keyifle izliyorum” dedi.

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Röportaj sırasında Erdem Kaynarca bir köşede sevgilisini bekledi. Daha sonra ikili kokteyl alanına geçti.

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