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  4. Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali sosyal medyayı ikiye böldü!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali sosyal medyayı ikiye böldü!

19.11.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Afili Aşk ve Baba gibi yapımlarda rol alan Beril Pozam, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde kamera karşısına geçiyor. Beril Pozam'ın yıllar önceki görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali sosyal medyayı ikiye böldü!

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın kız kardeşi Suna'ya hayat veren güzel oyuncu Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı.

Bilkent Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitiren Beril Pozam, 2019 yılında rol aldığı AVM Sakini dizisiyle ekran macerasına başladı. Sonrasında Afili Aşk dizisinde Nazmiye karakterini canlandıran yıldız, Akrep ve Baba gibi dizilerde izleyiciyle buluştu.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı!

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Beril Pozam'ın eski hali sosyal medyayı birbirine kattı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı!

Beril Pozam'ın yıllar önceki görüntüsüne ''Sadece zayıflamış'', ''Bence hiçbir estetiği yok'' ve ''Her hali güzel'' gibi yorumlar yapılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise aksini iddia etti.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı!

Pozam'a ''Kesinlikle burun estetiği var'', ''Nedense bir tek ünlülerin yüzü oturuyor'' ve ''Bence jawline dolgusu yaptırmış'' gibi karşıt yorumlar da geldi.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı!


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