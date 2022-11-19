Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın eski hali sosyal medyayı ikiye böldü!

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın kız kardeşi Suna'ya hayat veren güzel oyuncu Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı.

Bilkent Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitiren Beril Pozam, 2019 yılında rol aldığı AVM Sakini dizisiyle ekran macerasına başladı. Sonrasında Afili Aşk dizisinde Nazmiye karakterini canlandıran yıldız, Akrep ve Baba gibi dizilerde izleyiciyle buluştu.

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Beril Pozam'ın eski hali sosyal medyayı birbirine kattı.

Beril Pozam'ın yıllar önceki görüntüsüne ''Sadece zayıflamış'', ''Bence hiçbir estetiği yok'' ve ''Her hali güzel'' gibi yorumlar yapılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise aksini iddia etti.

Pozam'a ''Kesinlikle burun estetiği var'', ''Nedense bir tek ünlülerin yüzü oturuyor'' ve ''Bence jawline dolgusu yaptırmış'' gibi karşıt yorumlar da geldi.



