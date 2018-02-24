MAGAZİN

Yalıda botoks! Ebru Gündeş...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2018 11:57 | Son Güncelleme

Ebru Gündeş'in, satın almak istediği ünlü markalara ait kıyafetleri evine isteyip seçtiği, botoks, dolgu ve vitamin iğneleri yaptırmak için de doktorunu Kanlıca’daki yalısına çağırdığı iddia edildi.

Yalıda botoks! Ebru Gündeş...

Eylem İpek Şafak'ın Posta'da yayınlanan Benden Duymuş Olmayın köşesinde ilginç bir iddia yayınlandı:

Ebru Gündeş iki yıldır Amerika’da tutuklu bulunan eşi Reza Zarrab nedeniyle zor günler geçiriyor. Sahne programları dışında hiçbir yerde görünmüyor.

Hiçbir etkinliğe, davete katılmıyor. Caddelerde, AVM’lerde dolaşmıyor. Ama alışveriş ve bakımını da ihmal etmiyor.

Ebru Hanım, satın almak istediği ünlü markalara ait kıyafetleri evine istiyor ve seçiyormuş. Botoks, dolgu ve vitamin iğneleri yaptırmak için de doktorunu Kanlıca’daki yalısına çağırıyormuş.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Botoks

En Çok Okunan Haberler

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emel Sayın hastaneye kaldırıldı

Emel Sayın hastaneye kaldırıldı

Kocam nazara geldi

Kocam nazara geldi

Yasmin Erbil'den jakuzi pozu!

Yasmin Erbil'den jakuzi pozu!

YouTube kanalı açıyor

YouTube kanalı açıyor

Sunuculuktan şarkıcılığa...

Sunuculuktan şarkıcılığa...

Rıza Kocaoğlu ile Zeynep Bastık arasında yeni aşk

Rıza Kocaoğlu ile Zeynep Bastık arasında yeni aşk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.