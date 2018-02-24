Yalıda botoks! Ebru Gündeş...

Eylem İpek Şafak'ın Posta'da yayınlanan Benden Duymuş Olmayın köşesinde ilginç bir iddia yayınlandı:

Ebru Gündeş iki yıldır Amerika’da tutuklu bulunan eşi Reza Zarrab nedeniyle zor günler geçiriyor. Sahne programları dışında hiçbir yerde görünmüyor.

Hiçbir etkinliğe, davete katılmıyor. Caddelerde, AVM’lerde dolaşmıyor. Ama alışveriş ve bakımını da ihmal etmiyor.

Ebru Hanım, satın almak istediği ünlü markalara ait kıyafetleri evine istiyor ve seçiyormuş. Botoks, dolgu ve vitamin iğneleri yaptırmak için de doktorunu Kanlıca’daki yalısına çağırıyormuş.