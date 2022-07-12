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  4. Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kırmızı bikinili poz verdi

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kırmızı bikinili poz verdi

12.07.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayın hayatına bu senenin ilk ayında başlayan Yalnız Kurt dizisinde Davut rolüne hayat veren Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, sosyal medya pozlarıyla zaman zaman magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kırmızı bikinili poz verdi

Ünlü oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal da bir dönem oyunculuk kariyerinde aktifti... Şimdilerde sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiren Irmak Ünal, bikinili pozuyla dikkat çekti.

KIRMIZI BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

45 yaşındaki Irmak Ünal bikinili poz verdi.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kırmızı bikinili poz verdi

Sabiha Tarhan ile Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal o pozuyla karın kaslarıyla dikkat çekti.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kırmızı bikinili poz verdi

Tanınan ismin Instagram'da 168 bin takipçisi bulunuyor.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kırmızı bikinili poz verdi

Acı Hayat, Haziran Gecesi, Arka Sokaklar gibi projelerde yer aldı.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kırmızı bikinili poz verdi

Irmak Ünal, 2010-2017 yılları arasında Emre Karabacak ile evli kaldı.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kırmızı bikinili poz verdi

Bu evlilikten Kayla Karabacak ve Vadi Karabacak adında iki çocuğu bulunuyor.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kırmızı bikinili poz verdi

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kırmızı bikinili poz verdi

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kırmızı bikinili poz verdi

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Anahtar Kelimeler:
Irmak Ünal yunus emre karabacak
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