Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kırmızı bikinili poz verdi

Ünlü oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal da bir dönem oyunculuk kariyerinde aktifti... Şimdilerde sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiren Irmak Ünal, bikinili pozuyla dikkat çekti.

KIRMIZI BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

45 yaşındaki Irmak Ünal bikinili poz verdi.

Sabiha Tarhan ile Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal o pozuyla karın kaslarıyla dikkat çekti.

Tanınan ismin Instagram'da 168 bin takipçisi bulunuyor.

Acı Hayat, Haziran Gecesi, Arka Sokaklar gibi projelerde yer aldı.

Irmak Ünal, 2010-2017 yılları arasında Emre Karabacak ile evli kaldı.

Bu evlilikten Kayla Karabacak ve Vadi Karabacak adında iki çocuğu bulunuyor.





