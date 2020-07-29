HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yalnız yaşayan genç evinin giriş kapısında ölü bulundu

Yalnız yaşayan genç evinin giriş kapısında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 01:03 | Son Güncelleme

Antalya'da yalnız yaşayan Serhat Koç (30), evinin giriş kapısında ölü bulundu.

Yalnız yaşayan genç evinin giriş kapısında ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Şarampol Caddesi üzerinde yer alan Alp Apartmanında meydana geldi.

Yalnız yaşayan Serhat Koç'un apartmanın birinci katındaki evinin giriş kapısında hareketsiz şekilde yerde yattığını gören karşı komşusu Berkant Sağıroğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Serhat Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Koç'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'İLK ÖNCE ÖNEMSEMEDİM'

Berkant Sağıroğlu, "Annemi saat 05.00 sıralarında işe uğurlarken karşı binada yer alan komşumun kapı girişinde yerde yattığını gördüm ama önemsemedim. Saat 22.00 sıralarında da komşumun yerde yattığını görünce şüphelenerek polisi aradım" dedi. (DHA)

Yalnız yaşayan genç evinin giriş kapısında ölü bulundu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü! İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü!
Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılarBursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar
İstanbul’da kurban tedbirleri açıklandı! Kesim nasıl olacak?İstanbul’da kurban tedbirleri açıklandı! Kesim nasıl olacak?

En Çok Okunan Haberler

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

Süper minisiyle paylaştı! O detay olay oldu

Süper minisiyle paylaştı! O detay olay oldu

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Mersin'deki kazadan yaralı kurtulan asker dehşet anlarını anlattı!

Mersin'deki kazadan yaralı kurtulan asker dehşet anlarını anlattı!

İlginizi Çekebilir

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Diğer Haberler
Erzincan'da otomobil taşıyan TIR yandı! 4 araç kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da otomobil taşıyan TIR yandı! 4 araç kullanılamaz hale geldi

Canını hiçe saydı! Aydın'da trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti

Canını hiçe saydı! Yaralı şahsın tavrı pes dedirtti

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü

28 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Süper Piyango'da kazandıran numaralar

Kavgalı oldukları ailenin otomobilini parçalayan 2 kişi gözaltına alındı

Kavgalı oldukları ailenin otomobilini parçalayan 2 kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.