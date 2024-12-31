Yalnızca 5 malzeme ile yapabileceğiniz kolay vegan yemekler

Çok fazla malzeme kullanmadan şipşak yapacağınız vegan tarifler mi arıyorsunuz? O zaman çok doğru yerdesiniz. Çünkü sizin için seçtiğimiz bu lezizi tarifler 5 veya daha az malzemeyle hazırlayabileceğiniz kadar kolay. Üstelik fazla pişirme ve uğraşma süresi olmadan!
Eğer doyurucu, farklı ve 20 dakikada hazırlanacak kadar kolay bir tarif arıyorsanız kinoalı avokado salatası tam sizlik! Kinoayı hazırladıktan sonra hemen kendi damak zevkinize uygun bir salata yapabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
Bu pratik tarifi hazırlamak için öncelikle kinoayı paket önerilerinde belirtilen su miktarı ile birlikte haşlayın ve süzün. Bu esnada avokadoları küp küp doğrayın, domatesleri ortadan ikiye bölün, kırmızı soğanları halka halka doğrayın ve limon suyunu sıkın. Ardından tüm malzemeleri damak zevkinize uygun tuz ve yağ ile birlikte bir kapta birleştirip servis edin.
Kahvaltısını tuzlu sevenlerdenseniz Afrika Kıtası’na özgü bu farklı tarife bir şans verebilirsiniz. Besleyici ve sağlıklı olan bu tarif, klasik bir omletin sunduğu tüm enerjiyi ve vitamini sağlayacak.
Malzemeler
Yapılışı
Öncelikle irmiği haşlayın, süzün ve bir kaseye alın. Üzerine diğer malzemeleri ekleyip dilediğiniz baharatlarla birlikte karıştırın ve servis edin.
Gün içinde şöyle hafif ve çok yönlü bir tarif arıyorsanız kabak mücveri denemeniz gerek. Çünkü tek başına yoğurt sosla atıştırmalık olarak tüketeceğiniz bu tarifi, makarna ve pilavların yanına ekleyebilir veya ekmek arası wrap şeklinde yiyebilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
Öncelikle kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın. Ardından taze soğanları ince ince doğrayıp kabak rendesi ve diğer malzemelerle karıştırın. Son olarak damak zevkinize uygun baharatları ekleyin ve karışımı buzdolabında 15 dakika bekletin. Bekleyip katılaşan karışımdan parçalar koparıp fırın tepsisine dizin ve 180 derecede yarım saat pişirin. Dilerseniz aynı işlemi tavada da yapabilirsiniz ancak tavada pişirirken daha fazla yağ kullanmanız gerektiğini unutmayın!
Tek bir tencere kullanarak vitamin ve mineral bombası bir sulu yemek hazırlamak isterseniz, yeşil mercimeğin bu harika hali tam sizlik olabilir. Üstelik her mutfakta bulunan temel malzemelerle yapılacak kadar basit ve doyurucu bir tarif.
Malzemeler
Yapılışı
Canınızın çok fazla mutfakta kalmak istemediği her an makarnanızı haşladıktan sonra pratik bir salata yapmayı tercih edebilirsiniz. Hem de vegan ve enfes şekilde!
Malzemeler
Yapılışı
Öncelikle makarnayı haşlayıp bir kenara alın ve ılıyana kadar bekleyin. Üzerine garnitürleri, halka halka doğradığınız kırmızı soğanı ve balzamik sosu ekleyin. Son olarak damak zevkinize uygun şekilde çeşnilendirin ve servis tabağına aldıktan sonra üzerine süsleme için taze kişniş yaprakları ekleyin.
Kış soğuklarından korunmanın en kolay yolu günlük olarak çorba tüketmekten geçer. İçinizi ısıtacak pürüzsüz kıvamlı bir domates çorbası hem midenizi diğer ana yemeklere hazırlar hem de size kendinizi anne evinde hissettirir.
Malzemeler
Yapılışı
Sınırlı malzemeyle mutfakta tatlı yapmanız da mümkün. Eğer muzunuz ve birkaç temel malzemeniz varsa bu pratik tatlı yeni favori atıştırmalığınız olabilir.
Malzemeler
Yapılışı
Keyifli, renkli ve canlı bir salata tarifine ihtiyacınız varsa işte burada! Klasik noodle tariflerinden yorulan ve benzersiz bir vegan menü hazırlamak isteyen herkes, bu basit tarifi mutlaka denemeli!
Malzemeler
Yapılışı
Öncelikle noodle’ı paket önerilerine uygun şekilde haşlayın ve bir kenara alın. Bu esnada havuçları rendeleyin veya ince uzun olacak şekilde doğrayın. Taze soğanları kıyın, zencefili de rendeleyin ve tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp servis edin.
Vegan mutfakların favori malzemesi nohut sadece falafel yapmak için kullanılmayacak kadar besleyici bir bakliyat. Mutfağınızdaki nohutu nasıl değerlendireceğinizi arıyorsanız işte size çok farklı ve oldukça lezzetli bir öneri!
Malzemeler
Yapılışı
İlk önce nohutu haşlayın, konserve nohut kullanıyorsanız süzüp bir kaseye alın. Üzerine küp küp doğradığınız soğanı, avokadoyu ve jalapeno biberi ekleyin. Limon ve damak zevkinize uygun baharatlarla harmanlayıp servis tabağına alın.
Burger’ların etsiz olmasına alıştık ama evde yapılacağına hala tam olarak alışamadık. Eğer evdeki fast food hünerlerinizi yeniden keşfetmek istiyorsanız, sınırlı malzemeyle bile harikalar yaratacağınızı bilmeniz gerek. Çünkü bu veggie burger, en gurme şeflerin bile onayını alacak kadar enfes!
Malzemeler
Yapılışı
Vegan burgerleri yapışmaz tavada veya fırında pişirin. Bu esnada hamburger ekmeklerini ortadan ikiye ayırın ve arasına önce marul yapraklarını yerleştirin. Üzerine pişen hamburgerleri koyun. Domatesi ve kırmızı soğanı halka halka dilimleyip onu da pay edin ve servis tabaklarına alın.
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