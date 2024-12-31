Yalnızca 5 malzeme ile yapabileceğiniz kolay vegan yemekler

Çok fazla malzeme kullanmadan şipşak yapacağınız vegan tarifler mi arıyorsunuz? O zaman çok doğru yerdesiniz. Çünkü sizin için seçtiğimiz bu lezizi tarifler 5 veya daha az malzemeyle hazırlayabileceğiniz kadar kolay. Üstelik fazla pişirme ve uğraşma süresi olmadan!

1. Kinoalı Avokado Salatası

Eğer doyurucu, farklı ve 20 dakikada hazırlanacak kadar kolay bir tarif arıyorsanız kinoalı avokado salatası tam sizlik! Kinoayı hazırladıktan sonra hemen kendi damak zevkinize uygun bir salata yapabilirsiniz.

Malzemeler

1,5 kase pişmiş kinoa

2 avokado

1 kase çeri domates

Yarım kırmızı soğan

1 limon suyu

Yapılışı

Bu pratik tarifi hazırlamak için öncelikle kinoayı paket önerilerinde belirtilen su miktarı ile birlikte haşlayın ve süzün. Bu esnada avokadoları küp küp doğrayın, domatesleri ortadan ikiye bölün, kırmızı soğanları halka halka doğrayın ve limon suyunu sıkın. Ardından tüm malzemeleri damak zevkinize uygun tuz ve yağ ile birlikte bir kapta birleştirip servis edin.

2. Tamale Kahvaltı Kasesi

Kahvaltısını tuzlu sevenlerdenseniz Afrika Kıtası’na özgü bu farklı tarife bir şans verebilirsiniz. Besleyici ve sağlıklı olan bu tarif, klasik bir omletin sunduğu tüm enerjiyi ve vitamini sağlayacak.

Malzemeler

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı konserve barbunya

1 avokado

1 çay bardağı salsa sosu

Taze kişniş yaprakları

Yapılışı

Öncelikle irmiği haşlayın, süzün ve bir kaseye alın. Üzerine diğer malzemeleri ekleyip dilediğiniz baharatlarla birlikte karıştırın ve servis edin.

3. Kabak Mücver

Gün içinde şöyle hafif ve çok yönlü bir tarif arıyorsanız kabak mücveri denemeniz gerek. Çünkü tek başına yoğurt sosla atıştırmalık olarak tüketeceğiniz bu tarifi, makarna ve pilavların yanına ekleyebilir veya ekmek arası wrap şeklinde yiyebilirsiniz.

Malzemeler

4 adet kabak

3-4 adet taze soğan

2 yemek kaşığı nohut unu

1 yemek kaşığı tahin

Yarım limon suyu

Yapılışı

Öncelikle kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın. Ardından taze soğanları ince ince doğrayıp kabak rendesi ve diğer malzemelerle karıştırın. Son olarak damak zevkinize uygun baharatları ekleyin ve karışımı buzdolabında 15 dakika bekletin. Bekleyip katılaşan karışımdan parçalar koparıp fırın tepsisine dizin ve 180 derecede yarım saat pişirin. Dilerseniz aynı işlemi tavada da yapabilirsiniz ancak tavada pişirirken daha fazla yağ kullanmanız gerektiğini unutmayın!

4. Yeşil Mercimek Yemeği

Tek bir tencere kullanarak vitamin ve mineral bombası bir sulu yemek hazırlamak isterseniz, yeşil mercimeğin bu harika hali tam sizlik olabilir. Üstelik her mutfakta bulunan temel malzemelerle yapılacak kadar basit ve doyurucu bir tarif.

Malzemeler

1 soğan

1 havuç

1 kereviz

1 domates veya 1 yemek kaşığı salça

1 kase yeşil mercimek

Yapılışı

Öncelikle yeşil mercimeği kaynar suda sertliği gidene kadar haşlayın fakat tam yumuşamamasına özen gösterin, ardından süzün ve bir kenara alın.

Sonra bir tavada yağı kızdırın içine ince ince doğradığınız soğanları açın ve rengi değişene kadar kavurun.

Üzerine küp küp doğradığınız havuçları ve krevizleri ekleyip 2-3 dakika da böyle karıştırın.

Ardından rendelediğiniz domates suyunu veya salçayı ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp domatesler suyunu iyice salana kadar bekleyin.

Üzerine yeşil mercimekleri ve üzerini geçecek kadar suyu ekledikten sonra damak zevkinize göre baharat ilave edin.

Tüm malzemeler yumuşadıktan sonra ılıyana kadar bekleyip servis edin.

5. Garnitürlü Makarna Salatası

Canınızın çok fazla mutfakta kalmak istemediği her an makarnanızı haşladıktan sonra pratik bir salata yapmayı tercih edebilirsiniz. Hem de vegan ve enfes şekilde!

Malzemeler

1 paket makarna

1 kase garnitür

1 kırmızı soğan

Balzamik sos

Taze kişniş

Yapılışı

Öncelikle makarnayı haşlayıp bir kenara alın ve ılıyana kadar bekleyin. Üzerine garnitürleri, halka halka doğradığınız kırmızı soğanı ve balzamik sosu ekleyin. Son olarak damak zevkinize uygun şekilde çeşnilendirin ve servis tabağına aldıktan sonra üzerine süsleme için taze kişniş yaprakları ekleyin.

6. Domates Çorbası

Kış soğuklarından korunmanın en kolay yolu günlük olarak çorba tüketmekten geçer. İçinizi ısıtacak pürüzsüz kıvamlı bir domates çorbası hem midenizi diğer ana yemeklere hazırlar hem de size kendinizi anne evinde hissettirir.

Malzemeler

2 kase rende domates suyu

2 kırmızı biber

1 soğan

2 diş sarımsak

Paprika tozu

Yapılışı

Bir tencereye önce soğanı ekleyip kavurun, ardından sarımsakları 2-3 dakika çevirin ve küp küp doğradığınız kırmızı biberleri ilave edin.

Kavrulma işleminin ardından rende domatesleri ekleyin ve yoğunluğu hafifletmek adına bir miktar su ekleyin.

Paprika tozunu ve damak zevkinize göre diğer baharatları ekleyip bir taşım kaynatın.

Mikserle çektikten sonra servis tabaklarına pay edin.

7. Muzlu Wrap

Sınırlı malzemeyle mutfakta tatlı yapmanız da mümkün. Eğer muzunuz ve birkaç temel malzemeniz varsa bu pratik tatlı yeni favori atıştırmalığınız olabilir.

Malzemeler

4 tortilla ekmeği

1 kase çilek, böğürtlen, yaban mersini

4 muz

4 yemek kaşığı yer fırsığı ezmesi

2 kase bebek ıspanak

Yapılışı

Öncelikle bir kasede çilek, böğürtlen, yaban mersini gibi dolabınızdaki orman meyvelerini suyu çıkana kadar çevirin.

Bu esnada tortilla ekmeklerini açın, her bir ekmeğe birer kaşık fıstık ezmesi sürün ve üzerine 1 adet ezilmiş muz yerleştirin.

Ara katman olarak bebek ıspanakları ekleyin, son olarak suyu çıkan orman meyvesi özütünü pay edin.

Ekmekleri akıtmayacak şekilde sarın ve dilerseniz doğrudan tüketin, dilerseniz dilimleyerek servis tabaklarına alın. Üzerine de süsleme olarak kalan meyve sosundan ilave edin.

8. Ponza Soslu Noodle Salata

Keyifli, renkli ve canlı bir salata tarifine ihtiyacınız varsa işte burada! Klasik noodle tariflerinden yorulan ve benzersiz bir vegan menü hazırlamak isteyen herkes, bu basit tarifi mutlaka denemeli!

Malzemeler

1 paket haşlanmış noodle

3 yemek kaşığı ponza sos

4-5 dal taze soğan

1 havuç

Bir miktar taze zencefil

Yapılışı

Öncelikle noodle’ı paket önerilerine uygun şekilde haşlayın ve bir kenara alın. Bu esnada havuçları rendeleyin veya ince uzun olacak şekilde doğrayın. Taze soğanları kıyın, zencefili de rendeleyin ve tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp servis edin.

9. Nohut Salatası

Vegan mutfakların favori malzemesi nohut sadece falafel yapmak için kullanılmayacak kadar besleyici bir bakliyat. Mutfağınızdaki nohutu nasıl değerlendireceğinizi arıyorsanız işte size çok farklı ve oldukça lezzetli bir öneri!

Malzemeler

4 kase / 1 konserve haşlanmış nohut

1 kırmızı soğan

1 avokado

4-5 jalapeno biber

1 limon suyu

Yapılışı

İlk önce nohutu haşlayın, konserve nohut kullanıyorsanız süzüp bir kaseye alın. Üzerine küp küp doğradığınız soğanı, avokadoyu ve jalapeno biberi ekleyin. Limon ve damak zevkinize uygun baharatlarla harmanlayıp servis tabağına alın.

10. Veggie Burger

Burger’ların etsiz olmasına alıştık ama evde yapılacağına hala tam olarak alışamadık. Eğer evdeki fast food hünerlerinizi yeniden keşfetmek istiyorsanız, sınırlı malzemeyle bile harikalar yaratacağınızı bilmeniz gerek. Çünkü bu veggie burger, en gurme şeflerin bile onayını alacak kadar enfes!

Malzemeler

4 hamburger ekmeği

4 vegan burger dilimi

4 marul yaprağı

1 domates

1 kırmızı soğan

Yapılışı

Vegan burgerleri yapışmaz tavada veya fırında pişirin. Bu esnada hamburger ekmeklerini ortadan ikiye ayırın ve arasına önce marul yapraklarını yerleştirin. Üzerine pişen hamburgerleri koyun. Domatesi ve kırmızı soğanı halka halka dilimleyip onu da pay edin ve servis tabaklarına alın.