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Yalnızca ampulü bulduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! İşte Thomas Edison’un tarihe kazınan 6 buluşu

Seray Üstün Seray Üstün 25.01.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Yalnızca ampulü bulduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! İşte Thomas Edison’un tarihe kazınan 6 buluşu

Elektrik tüm zamanların en önemli buluşları arasında yerini alır. Elektriksiz bir zamanı düşünemediğimiz bir çağda yaşıyoruz elbette ama insanlık tarihinin Edison’a büyük bir teşekkür borcu olduğu da hepimiz için malumun ilamıdır. Edison, yaratıcı eserleriyle zamanının çok ilerisindeydi. Ampul dışında bu ünlü mucidin pek çok çalışması olduğunu biliyor muydunuz? Sizler için daha önce bilmediğiniz Edison deneylerini araştırdık.

Edison’un çalışmalarından bazıları kendi icatları iken bazıları ise diğer araştırmacılar tarafından icat edilen cihazları geliştirmeye yönelikti. Elektrikli arabalar için pillerden gizemli bir "ruh telefonuna" kadar, Edison'un cihazlarının her biri halkın hayal gücünü harekete geçirdi ve bilim ile teknolojinin ilerlemesi yönünde büyük adımlar olarak sayıldı. İşte karşınızda Edison’un hiç bilinmeyen icatları...

SES KAYDEDEN FONOGRAF

FONOGRAF

1876 yılında Edison, New Jersey’deki bir araştırma laboratuvarına kapanarak araştırmalarını derinleştirdi. 1 yıl sonunda ise Edison onu “Menlo Park Büyücüsü” lakabına kavuşturacak önemli bir buluşa imza attı. Bir silindirin etrafındaki alüminyum folyo üzerine sesleri kaydetmeyi amaçlayan fonograf, çağın çok ötesinde bir buluş olarak kabul gördü. Fonograf tarafından kaydedilen seslerin kalitesi kötüydü ve yalnızca birkaç kez dinlemeye izin veriyordu.

RUH TELEFONU

RUH TELEFONU

Edison’un kişiliği inanç ve bilimi birleştirme üzerine kuruluydu. Bu nedenle Edison ruh telefonu üzerine çalışmalara başladı. Ruh telefonu hiçbir zaman tam anlamıyla tamamlanmadı ancak makinenin mantığı hastalıklı insanların kişiliklerini yeni çevrelerinde bulmak ve canlıların dünyasıyla mesaj alışverişinde bulunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştı.

ELEKTRİKLİ IŞIK SİSTEMİ

ışık sistemi

Edison, elektrik aydınlatması elde etmenin yollarını bulmak için 1878'de çalışmaya başladı. Mucidin asıl amacı ise elektriği kullanılabilir ve daha ucuz hale getirmekti. Bunun için ampulü daha dayanıklı hale getiren bambuyu kullanmaya karar verdi.

OTOMATİK TELGRAF

otomatik telgraf

Samuel Morse ve diğer mucitler tarafından 1830'larda ve 1840'larda geliştirilen telgrafın ilk versiyonu, insanların uzun mesafelerde bilgi alışverişinde bulunmalarına izin verdiği için bir devrim yarattı. Orijinal telgrafla, operatör Mors alfabesindeki mesajları dinledi ve mesajı tercüme etti.

Thomas Edison, bir kimyasal kayıt sistemi getirerek telgrafı geliştirdi ve bu cihaz dakikada 1000 kelimeye kadar kayıt yapabiliyordu. Bu da dakikada 25-40 kelime kaydedebilen orijinal telgraf versiyonunun hızını önemli ölçü de artırdı.

KİNETOGRAF

kinetograf

Edison'un şirketi tarafından icat edilen bir diğer devrim niteliğindeki cihaz , Kinetograph adlı bir sinema kamerasıydı. 1891 yılında Edison inşa denen bir gözetleme deliği görüntüleyici kineteskop insanlar kısa film izlemek izni verdi. Edison'un film stüdyosu çoğu akrobatları, yangınla mücadele senaryolarını ve diğer farklı yaşam durumlarını gösteren kısa filmler olan yaklaşık 1.200 film üretti.

ELEKTRİKLİ ARABALARDA ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER

ŞAR EDİLEBİLİR PİLLER

Elektrikli arabalar 19. yüzyılın sonunda oldukça popülerdi. 1890’larda Edison kullanımı daha verimli hale getirmek için şarj edilebilir piller üzerine çalışmaya başladı. 1901'de Edison nikel-demir pilinin patentini aldı ve elektrikli arabalar için pil üreten Edison Storage Battery Company'yi açtı.

Geçmişten günümüze teknolojinin tarihsel yolculuğundan nasibini almış birbirinden ilginç tasarımlar!Geçmişten günümüze teknolojinin tarihsel yolculuğundan nasibini almış birbirinden ilginç tasarımlar!


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