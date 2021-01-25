Yalnızca ampulü bulduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! İşte Thomas Edison’un tarihe kazınan 6 buluşu

Edison’un çalışmalarından bazıları kendi icatları iken bazıları ise diğer araştırmacılar tarafından icat edilen cihazları geliştirmeye yönelikti. Elektrikli arabalar için pillerden gizemli bir "ruh telefonuna" kadar, Edison'un cihazlarının her biri halkın hayal gücünü harekete geçirdi ve bilim ile teknolojinin ilerlemesi yönünde büyük adımlar olarak sayıldı. İşte karşınızda Edison’un hiç bilinmeyen icatları...

SES KAYDEDEN FONOGRAF

1876 yılında Edison, New Jersey’deki bir araştırma laboratuvarına kapanarak araştırmalarını derinleştirdi. 1 yıl sonunda ise Edison onu “Menlo Park Büyücüsü” lakabına kavuşturacak önemli bir buluşa imza attı. Bir silindirin etrafındaki alüminyum folyo üzerine sesleri kaydetmeyi amaçlayan fonograf, çağın çok ötesinde bir buluş olarak kabul gördü. Fonograf tarafından kaydedilen seslerin kalitesi kötüydü ve yalnızca birkaç kez dinlemeye izin veriyordu.

RUH TELEFONU

Edison’un kişiliği inanç ve bilimi birleştirme üzerine kuruluydu. Bu nedenle Edison ruh telefonu üzerine çalışmalara başladı. Ruh telefonu hiçbir zaman tam anlamıyla tamamlanmadı ancak makinenin mantığı hastalıklı insanların kişiliklerini yeni çevrelerinde bulmak ve canlıların dünyasıyla mesaj alışverişinde bulunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştı.