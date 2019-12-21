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Yalova'da dev orkinos balığı kıyıya vurdu

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Yalova'da kıyıya vuran 150 kiloluk orkinos balığını görenler gözlerine inanamadı. Balık, Çiftlikköy Belediyesi ekiplerince sahilden alındı.

Yalova'da dev orkinos balığı kıyıya vurdu

Çiftlikköy'de kum plajı mevkiinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş dev balığı görünce şaşkına döndü.

Yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki ve 270 santim boyundaki orkinosu kıyıya çekmeye çalışan vatandaşlar, balığı yerinden kıpırdatamadı.

Okyanus ve derin su balığı orkinosun Çiftlikköy sahiline nasıl geldiği bilinmiyor.

Balığı yerinden kıpırdatamayan vatandaşlar, Çiftlikköy Belediyesine haber verdi. Balık belediye ekipleri tarafından sahilden alındı. Balık, Su Ürünleri Kooperatifi'ne verildi.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Yalova Orkinos balık

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kilosu 20tl olursa 3 bin tl eder iyi
Neden öldüğü belli olmayan balık halkamı satılacak şimdi belki hastalıktan öldü
aynen ya neden olduğu belirsiz balığı satacaklar
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