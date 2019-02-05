Yanan araçtan inmemek için direndi

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 05.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

Rusya'da kaydedilen görüntülerde, yanan aracın içinden inmek istemeyen adam böyle direndi.

Rusya'da kaza yapan ve aracı alevler içerisinde kalan alkollü sürücü, kendine yardıma koşanlara karşı otomobilden inmemek için direndi.

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Anahtar Kelimeler:
rusya yangın

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