Yanan araçtan inmemek için direndi

Rusya'da kaza yapan ve aracı alevler içerisinde kalan alkollü sürücü, kendine yardıma koşanlara karşı otomobilden inmemek için direndi.
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