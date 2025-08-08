Mynet Trend

Yanardağ 30'uncu defa patladı! Lavlar 91 metreye kadar fışkırdı

Hawaii’de Kilauea yanardağının geçen aralık ayında başlayan Halemaumau fışkırmalarının 30’uncusunun gerçekleştiği ve sona erdiği duyuruldu.

Hawaii Yanardağ Gözlemevi’ndeki bilim insanları bölgede bulunan Kilauea yanardağının geçen aralık ayından beri Halemaumau olarak adlandırılan fışkırmalarda 30’uncu defa lav püskürtmeye başladığını duyurdu.

Yanardağ 30 uncu defa patladı! Lavlar 91 metreye kadar fışkırdı 1

91 METREYE ÇIKTI

Hareketlilik sonucu bir püskürtmenin 91 metre yükseğe lav fırlattığı belirtildi. Konu hakkında şu ifadeler kullanıldı: “Kuzey bacası (Hawaii saatiyle) saat 12:55 civarında şiddetli fışkırmayı durdurdu ve bu olay sona erdi, güney bacası saat 12:50 civarında patlamayı durdurdu. Bu olay sırasında lav fışkırmaları 300 feet (yaklaşık 91 metre) yüksekliğe ulaştı.”

Yanardağ 30 uncu defa patladı! Lavlar 91 metreye kadar fışkırdı 2

Volkanik gaz emisyonlarının hareketliliğin durmasının ardından düştüğü belirtilirken lav akışlarının devam edebileceği uyarısında bulunuldu.

Mynet'in Sesi
Yanardağ
