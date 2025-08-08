Yanardağ 30'uncu defa patladı! Lavlar 91 metreye kadar fışkırdı

Hawaii Yanardağ Gözlemevi’ndeki bilim insanları bölgede bulunan Kilauea yanardağının geçen aralık ayından beri Halemaumau olarak adlandırılan fışkırmalarda 30’uncu defa lav püskürtmeye başladığını duyurdu.

91 METREYE ÇIKTI

Hareketlilik sonucu bir püskürtmenin 91 metre yükseğe lav fırlattığı belirtildi. Konu hakkında şu ifadeler kullanıldı: “Kuzey bacası (Hawaii saatiyle) saat 12:55 civarında şiddetli fışkırmayı durdurdu ve bu olay sona erdi, güney bacası saat 12:50 civarında patlamayı durdurdu. Bu olay sırasında lav fışkırmaları 300 feet (yaklaşık 91 metre) yüksekliğe ulaştı.”

Volkanik gaz emisyonlarının hareketliliğin durmasının ardından düştüğü belirtilirken lav akışlarının devam edebileceği uyarısında bulunuldu.