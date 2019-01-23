Yangında mahsur kalan çocuklarını camdan attı, o ise böyle kurtardı

Tokat’ta Alipaşa mahallesinde sabah saatlerinde Afgan ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Muhammed Norazi isimli Afgan baba pencere parmaklıklarından çıkartmayı başardığı 7 ve 5 yaşındaki iki çocuğunu 2. kattan atmak istedi.
Tesadüfen olay yerinden geçmekte olan gazete dağıtıcısı Rezmi Özyurt, Afgan babaya yardım edip, pencereden attığı çocukları tutmayı başardı. İki çocuğun kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Özyurt, yangına tesadüfen denk geldiğini belirtip, babaları tarafından camdan atılan çocukları tutmayı başardığını belirtti. (İHA)
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