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Yanlış Anlama filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yanlış Anlama nerede ve ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 22:37 | Son Güncelleme

Yanlış Anlama TV'de ilk defa yayınlanacak. Yanlış Anlama isimli komedi türündeki Türk filmi, 15 Nisan Çarşamba akşamı 22.45'te Fox ekranlarında olacak. Peki Yanlış Anlama filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Yanlış Anlama hangi yıl ve nerede çekildi? İşte Yanlış Anlama filmi hakkında bilgiler.

Yanlış Anlama filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yanlış Anlama nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Ulaş Cihan Şimşek’in üstlendiği, kadrosunda Şevket Çoruh ve Hakan Bilgin’in yer aldığı “Yanlış Anlama” filmi, bu akşam saat 22.45’te FOX izleyicisiyle buluşacak. Miras durumu nedeniyle Azerbaycan yollarına düşen aile, karşılaştıkları durumlarla nasıl baş edecek?

yanlisanlama

Yanlış Anlama filmi, Azerbaycan ve Türkiye ortak yapımı olarak çekildi. 27 Ekim 2017 tarihinde vizyona giren filmin senaryosunu Ayberk Çınar kaleme aldı. Bir amaç uğruna bir araya gelen aileler anlaşmakta zorluk çeker. Anlaşmazlıktan doğan komedi unsurları ise ekran karşısındakilere kahkaha tufanı yaşatacak cinsten.

Yanlış Anlama (1)

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye’de zor duruma düşmüş bir aile, kendilerine Azerbaycan’dan kalan miras için kalkar, Bakü’ye gider. Azeri ve Türk aile, mirası alabilmek için onlara verilen listedeki maddeleri birlikte yapmak zorundadır. Türk oyuncular ve Azerbaycan’ın en iyi oyuncuları Ferda Amin, İslam Mehreliyev’in de yer aldığı macera başlar. Ama gelin görün ki iki aile birbiriyle bir türlü anlaşamaz.

Yanlış Anlama (2)

YANLIŞ ANLAMA OYUNCU KADROSU

Filmin yönetmen koltuğunda Ulaş Cihan Şimşek oturuyor. Senaryosunu Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ise; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Hakan Bilgin, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez, Pervin Abiyeva, Islam Mehreliyev ve Ferda Amin yer alıyor.

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