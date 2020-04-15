Yanlış Anlama filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yanlış Anlama nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Ulaş Cihan Şimşek’in üstlendiği, kadrosunda Şevket Çoruh ve Hakan Bilgin’in yer aldığı “Yanlış Anlama” filmi, bu akşam saat 22.45’te FOX izleyicisiyle buluşacak. Miras durumu nedeniyle Azerbaycan yollarına düşen aile, karşılaştıkları durumlarla nasıl baş edecek?

Yanlış Anlama filmi, Azerbaycan ve Türkiye ortak yapımı olarak çekildi. 27 Ekim 2017 tarihinde vizyona giren filmin senaryosunu Ayberk Çınar kaleme aldı. Bir amaç uğruna bir araya gelen aileler anlaşmakta zorluk çeker. Anlaşmazlıktan doğan komedi unsurları ise ekran karşısındakilere kahkaha tufanı yaşatacak cinsten.

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye’de zor duruma düşmüş bir aile, kendilerine Azerbaycan’dan kalan miras için kalkar, Bakü’ye gider. Azeri ve Türk aile, mirası alabilmek için onlara verilen listedeki maddeleri birlikte yapmak zorundadır. Türk oyuncular ve Azerbaycan’ın en iyi oyuncuları Ferda Amin, İslam Mehreliyev’in de yer aldığı macera başlar. Ama gelin görün ki iki aile birbiriyle bir türlü anlaşamaz.

YANLIŞ ANLAMA OYUNCU KADROSU

Filmin yönetmen koltuğunda Ulaş Cihan Şimşek oturuyor. Senaryosunu Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ise; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Hakan Bilgin, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez, Pervin Abiyeva, Islam Mehreliyev ve Ferda Amin yer alıyor.

