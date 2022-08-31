Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu! Talihsiz kadın yığılıp kalınca...

Bölge belediyesi, maymunu yakalayabilmek için üç belediye çalışanı ve sakinleştirici tüfeklerle donatılmış uzman bir maymun avcısını bölgeye yönlendirdi. Ancak avcı, yanlışlıkla olaya ilişkin ifade veren bir kadını vurunca durum felakete dönüştü.

BİR SAAT SÜRDÜ

Silahın yanlışlıkla ateşlenmesi üzerine, talihsiz kadın gülünç bir şekilde yere yığıldı ve hızla hastaneye kaldırıldı. Ciddi bir durum oluşmadığı ancak hastanın zihninin tutarlı bir şekilde konuşacak kadar berrak hale gelmesinin tam bir saat aldığı açıklandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından Fuji hükümeti, kadından özür diledi ve böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için bir soruşturma yürütüleceğine dair teminat verdi.

