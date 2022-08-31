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Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu! Talihsiz kadın yığılıp kalınca...

31.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın maymunlarla bir süredir devam eden mücadelesi, tam gaz devam ederken talihsiz bir olay yaşandı. Shizuoka Eyaleti'nde bulunan, Fuji Şehrindeki Fujikawa İstasyonu yakınlarında bir Japon makakının gizlendiğinin bildirilmesi üzerine harekete geçildi. Ancak maymun yerine ifade veren bir görgü tanığına ateş edilince olanlar oldu.

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu! Talihsiz kadın yığılıp kalınca...

Bölge belediyesi, maymunu yakalayabilmek için üç belediye çalışanı ve sakinleştirici tüfeklerle donatılmış uzman bir maymun avcısını bölgeye yönlendirdi. Ancak avcı, yanlışlıkla olaya ilişkin ifade veren bir kadını vurunca durum felakete dönüştü.

BİR SAAT SÜRDÜ

iğne

Silahın yanlışlıkla ateşlenmesi üzerine, talihsiz kadın gülünç bir şekilde yere yığıldı ve hızla hastaneye kaldırıldı. Ciddi bir durum oluşmadığı ancak hastanın zihninin tutarlı bir şekilde konuşacak kadar berrak hale gelmesinin tam bir saat aldığı açıklandı.

ÖZÜR DİLEDİ

silah78

Olayın ardından Fuji hükümeti, kadından özür diledi ve böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için bir soruşturma yürütüleceğine dair teminat verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya maymun
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