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Yanlış mail adresi, transfere engel oldu!

01.09.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lazio, Filip Kostic için Eintracht Frankfurt'a teklif gönderecekti ama basit bir hata tüm transferin gerçekleşmemesine neden oldu.

Yanlış mail adresi, transfere engel oldu!

Lazio'nun Filip Kostic için Eintracht Frankfurt'a teklif gönderirken yanlış mail adresine e-mail attığı ortaya çıktı.

Alman spor sitesi Spox'ta yer alan habere göre; Lazio'nun e-mail adresi bölümüne 'eintrachtfrankfurt' yerine 'eintrachtfranfurt' yazdığı ve k harfini unuttuğu ortaya çıktı. Yanlış e-mail adresine teklif gönderen Lazio, cevap gelmemesi üzerine rotasını Hellas Verona'dan Mattia Zaccagni'ye çevirip bu transferi noktaladı.

IGLI TARE HATAYI DOĞRULADI

Spox'a konuşan Lazio Sportif Direktörü Igli Tare hatayı doğrulayarak, "Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Artık konuşmanın manası yok. Filip Kostic'i transfer etmeyi çok isterdik. Ancak her şey tarih oldu. Kostic ve kulübüne iyi dileklerimi sunuyorum. Ocak döneminde de Kostic için teklif yapmayacağız. Biz yaptığımız transferle mutluyuz." diyerek sözlerini noktaladı.

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