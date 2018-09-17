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Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 11:01 | Son Güncelleme

Üniversite döneminde tanışarak evlenen çiftin düğünlerinde takı olarak tüp takılması izleyicileri kahkahaya boğdu.

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

FOX ekranlarından yayınlanan ve İlker Ayrık'ın sunuculuğunu yaptığı 'Yaparsın Aşkım'a her bölümde yarışılan oyunların yanı sıra katılan çiftlerin tanışma hikayeleri damga vurmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde Şafak-Nuran Biçer çiftinin düğünlerinde piknik tüpü hediye edilmesi izleyicileri kahkahaya boğdu.

TAKI TÖRENİNDE TÜP HEDİYE ETTİ

Oyun aralarında yarışmacılarla sohbet eden İlker Ayrık'ın 'Siz düğün takılarını yediniz mi?' sorusu yarışmada ortalığı karıştırdı. 9 yıllık evli çiftin takı merasiminde kendilerine tüpçü bir tanıdıklarının evliliklerinin ilk günlerinde lazım olur diye tüp taktığını söyledi.


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Yaparsın Aşkım ilker ayrık magazin

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