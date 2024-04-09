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Yapay zeka 2103 yılına kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımları tahmin etti! Listede 2 Türk takımı da var

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.04.2024 10:52
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Yapay zeka teknoloji futbol dünyasında da yaptığı tahminlerle konuşulurken, son olarak oldukça ilginç bir tahminde bulunuldu. Buna göre 2103 yılına Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takımlar tahmin edilirken listede Süper Lig'den iki takım da yer aldı. İşte detaylar...

Yapay zeka teknolojisi, günden güne gelişmeye devam ederken, futbol dünyasında ilginç tahminlerde bulunuyor. Son olarak 2103 yılına kadar UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak takımları sıralayan bir yapay zeka modeli, futbolseverlerin ve analistlerin dikkatini çekti.

Model, geçmiş veriler ve ileri düzey algoritmalar kullanarak gelecek şampiyonları 'büyük bir kesinlikle' tahmin etti.

SÜPER LİG'DEN İKİ TAKIM

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Yapay zeka tarafından yapılan tahminler, takımların performansları, oyuncu istatistikleri ve taktiksel analizler gibi birçok faktörü dikkate alarak hazırlandı. Listede, Avrupa’nın önde gelen futbol kulüpleri bulunurken, Süper Lig'den de iki takım yer aldı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY LİSTEDE

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Listede 2090 yılında şampiyon olacak takım Beşiktaş olarak gösterilirken, 2091 yılında ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüreceği tahmin edildi.

İşte yapay zekanın, 2103 yılına kadarki Şampiyonlar Ligi kazananlarını tahmin etti o liste:

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