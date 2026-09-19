Yapay zeka gözlüğüyle sınava girdi! Tek hareketi her şeyi ele verdi

National Taiwan University’de (NTU) dikkat çeken bir kopya girişimi yaşandı. Tıp fakültesi giriş sınavına katılan bir adayın, soruları tarayıp yanıtları gösterebilen yapay zeka destekli akıllı gözlük kullandığı belirlendi.

Görevlilerin şüphelenmesini sağlayan ise adayın sınav sırasındaki sıra dışı hareketleri oldu. Yapılan kontrolde kalın çerçeveli sıradan bir gözlük gibi görünen cihazın aslında soruları tarayabilen akıllı gözlük olduğu belirlendi.

ŞAPKA VE KALIN ÇERÇEVELİ GÖZLÜKLE SINAVA GİRDİ

NTU Kayıt İşleri Sorumlusu Lee Hung-sen'in aktardığına göre olay, tıp fakültesi için gerçekleştirilen ikinci yazılı sınav sırasında yaşandı. Aday sınava şapka ve kalın çerçeveli bir gözlükle girdi. Bunları üşüdüğü için taktığını söyledi.

Ancak sınav sırasında uzun süre boyunca sorulara alışılmadık biçimde baktığı ve sınav kağıdını sürekli gözlüğüne yaklaştırdığı fark edildi. Bu hareketler sınav görevlilerinin dikkatini çekti.

GÖZLÜĞÜ KONTROL EDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Görevliler gözlüğü incelemek istediğinde cihazın kullanım nedeniyle oldukça ısınmış olduğunu fark etti. Daha ayrıntılı kontrolde ise büyük ve kalın çerçevenin içerisinde akıllı gözlük sisteminin gizlendiği tespit edildi.

Üniversite yetkililerinin verdiği bilgiye göre sistem oldukça dikkat çekici bir yöntemle çalışıyordu. Kullanıcının gözlüğü takarak sınav sorusuna bakması yeterli oluyor; cihaz soruyu tarayarak yanıtı ve hesaplama sürecini kullanıcıya gösterebiliyordu. Böylece dışarıdan sıradan bir gözlük gibi görünen cihaz, sınav sırasında yapay zeka destekli bir kopya aracına dönüştürülmüştü.

ADAYIN SINAVI GEÇERSİZ SAYILDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından üniversite, yapay zeka destekli gözlük kullanan adayın puanını geçersiz saydı. Aynı kabul döneminde öz geçmişlerinde gerçeğe aykırı bilgi verdiği belirlenen iki mühendislik bölümü adayına da sıfır puan verildi. Söz konusu iki adayın, Bilim Olimpiyatları'ndaki derecelerine ilişkin bilgileri öz geçmişlerinde yanıltıcı biçimde sundukları belirtildi. Üniversite, üç adayın da kabul sürecinde dürüstlük kurallarını ihlal ettiğini açıkladı.

SINAV KURALLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Akıllı gözlük vakasının ardından üniversite olayı Tayvan'daki College Entrance Examination Center'a bildirdi. Merkezin de bu olay üzerine sınav protokollerini gözden geçirerek yeni düzenlemeler yaptığı belirtildi.

NTU yetkilileri, sınavlarda kopyaya karşı sıkı denetim uygulandığını vurgularken yapay zekanın akademik çalışmalarda kullanılmasına tamamen karşı olmadıklarını da ifade etti. Öğrencilerden yapay zekanın sunduğu bilgileri güvenilir ve uygun şekilde kaynaklandırılmış kaynaklarla doğrulamaları istendi.

ÜNİVERSİTEYE 14 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

NTU'nun bu yıl yeni öğrenciler için 1.789 kontenjan ayırdığı ve 14.019 başvuru aldığı açıklandı. Tayvan genelinde ise yükseköğretim kurumlarına yapılan başvuruların 44 bin 82'si kabul edildi. Üniversitelerdeki toplam kontenjanların yüzde 84,5'i dolarken özellikle mühendislik ve bilişim alanlarının yüksek doluluk oranları dikkat çekti.

Tıp fakültelerine 4 bin 918 aday başvururken 597 öğrenci kabul edildi. Ancak bunlardan yalnızca 460'ının kayıt sürecini tamamladığı, 137 kontenjanın boş kaldığı bildirildi. Yetkililer bu durumun nedenlerinden biri olarak yapay zeka bağlantılı bölümlerin öğrenciler açısından artan çekiciliğine işaret etti.