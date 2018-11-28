Yapay zeka ile parmak izinizin taklit edilmesi mümkün!

New York üniversitesi yaptığı bir araştırmada yapay zeka ile parmak izinin taklit edilme ihtimali olduğunu ortaya çıkardı. İhtimali değerlendiren siber güvenlik uzmanı Ahmet Naci Ünal ise yapılan araştırmayı değerlendirerek parmak izi teknolojisini kullananlara uyarılarda bulundu.

New York Üniversitesi geçtiğimiz günlerde yapay zeka ile ilgili bir araştırma yaptı. Araştırmada, üniversite tarafından geliştirilen bir programla gerçek bir insanın parmak izinin taklit edilebileceği ortaya kondu. Bu ihtimali değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Naci Ünal, "Biyometrik özellikler her insanda bulunan belli noktalardaki karakteristik özelliklerdir. Parmak izi, göz retinası, göze rengini veren iris tabakası veya ses her insanda farklılık gösterir ve biyometrik sistem olarak adlandırılır. Parmak izi her şahsa münhasır olan özellikler arasında yer alır. Ancak güçlü bir bilgisayar yardımıyla yapılacak kuvvetli bir yapay zeka yazılımı ile bir insanın parmak izi taklit edilebilir. Ancak bu herkesin yapabileceği kolay bir iş değildir" diye konuştu.