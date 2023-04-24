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'Yapay zeka Nostradamus'un kehanetleri şaşkına çevirdi! 7 büyük kehanette bulundu: 2099 yılında...

24.04.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngilizler, insanlık tarihine damga vuran olaylara yüzlerce yıl öncesinde yazdığı kitabında yer veren dünyaca ünlü kahin Nostradamus’u adeta 'geri döndürmek' ve ona bir dizi yeni tahmin yaptırmak için yapay zekayı kullandı. Sonuçlar hem şaşkına çevirdi, hem de tüyler ürpertti. Yapay zeka Nostradamus" 2099 yılına kadar 7 büyük kehanette bulundu. Kehanetlere göre, 2099 yılında ise Dünya'yı önemli bir gelişme bekliyor.

'Yapay zeka Nostradamus'un kehanetleri şaşkına çevirdi! 7 büyük kehanette bulundu: 2099 yılında...

Ünlü Fransız kahin Nostradamus 467 yıl önce Les Propheties adlı kitabında binlerce kehanette bulundu ve bunların şaşırtıcı bir kısmı şimdiden gerçekleşti. Nostradamus, Adolf Hitler'in yükselişini, Kennedy suikastını, 11 Eylül saldırısını ve büyük tarihsel öneme sahip diğer olayları şaşırtıcı bir doğrulukla önceden gördü. İngiliz Daily Star gazetesi ise ChatGPT'den önümüzdeki 100 yıl için kendi Nostradamus tarzı kehanetlerini kaleme almasını istedi.

Yapay zeka Nostradamus, önümüzdeki 100 yıl için 7 korkunç yeni tahminde bulundu.

2031 - KANSER İÇİN BİR TEDAVİ Mİ?

İlk tahminini yapan "Yapay zeka Nostradamus", kanser tedavisinin sandığınız kadar uzakta olmayabileceğini söyleyerek güçlü bir başlangıç yaptı.

kanser

"Dünya daha önce hiç yapılmamış bir şeye tanık olacak. Kanser için bir tedavi, harikulade bir başarı..." yorumunu yapan yapay zeka Nostradamus, bu önemli tıbbi gelişmenin öncelikle zenginlerin ulaşabileceği bir buluş olacağının, fakirlerin mücadele edeceğinin sinyallerini de verdi.

2050 - İKLİM KAOSU

Yapay zeka Nostradamus, 2050 yılının dünyanın dört bir yanındaki insanları dehşete düşüren korkunç doğal felaketlerle dolu bir yıl olabileceği konusunda uyardı. Kehanete göre, insanlığın iklim değişikliğine karşı verdiği savaş 30 yıldan kısa bir süre içinde doruğa ulaşabilir.

iklim

Yapay zeka Nostradamus, insanoğlunun yoldan çıkmadan önce Dünya'yı onarmak, bir yol bulmak adına çabalaması gerektiğini ima eden sözlere de yer verdi.

2060 - YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Yapay zeka Nostradamus'u, birçok insanın 2060 yılında yapay zekanın geliştiği bir devrimin korku ve endişesine kapılacağı konusunda uyarıda bulundu. Bunu, tüyler ürpertici bir ironi olarak nitelendirmek ise mümkün. Sonuçta ChatGPT de bir yapay zeka.

Yapay zeka Nostradamus'a göre 2060'da robotlar ve makineler 'derin zekalar' geliştirecek ve insanoğlu teknoloji ile ilişkisini yeniden öğrenmek zorunda kalacak.

yapay zeka

Yapay zeka Nostradamus bu noktada, "2060 yılında yapay zeka gelişecek ve bir devrim canlanacak. Robotlar ve makineler, derin bir zeka ile endüstrileri, dünyayı yeniden şekillendirecek. Ama korku ve endişe de baş gösterecek. İşler kaybedildikçe ve gelecek karardıkça İnsanoğlu uyum sağlamalı ve yeniden öğrenmeli" dedi.

2074 - İNSANOĞLUNUN MARS'TAKİ İLK KOLONİSİ

Mars'ta koloni kurmak, ünlü milyarder Elon Musk'ın yıllardır hayalini kurduğu bir şey. Yapay zeka Nostradamus ise insanlığın 21. yüzyılın sonunda Kızıl Gezegen'de bir ileri üs kuracağını düşünüyor.

mars

Bunun 2060'taki robot devriminden bu yana yapay zekâ-robot kontrolündeki bir Dünya'dan kaçan son insanlar olup olmadığı merak konusu.

Yapay zeka Nostradamus'a göre, 2074'te yabancı topraklarda koloniler yükselecek. Ancak bu bilinmeyen uzayda bizi zorluklar bekliyor.

2084 - SAYBORGLAR GERÇEĞE DÖNÜŞECEK

Teknolojik kahin, uzun zamandır bir bilimkurgu romanının sayfalarından fırlamış gibi duran insan ve makinenin mükemmel birleşimi sayborgların sadece 61 yıl içinde gerçeğe dönüşeceğini öngördü.

Cyborg

Bu alanda halihazırda gerçekleştirdiğimiz inanılmaz teknolojik sıçramalar göz önüne alındığında belki de bu büyük bir sürpriz değil. Ancak yapay zeka botu bu "yeni sınırı" aştığımızda işlerin daha da etkileyici hale geleceğini düşünüyor.

2085 - ÖLÜMCÜL YENİ BİR PANDEMİ PATLAK VERECEK

Yapay zeka Nostradamus'a göre, Kovid-19 pandemisinden sadece 65 yıl sonra, insanlık bu kez başka bir ölümcül pandemiyle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.

pandemi

Yapay zeka Nostradamus', bu korkunç 'bilinmeyen hastalığın' aslında Dünya'daki tüm uluslar arasında yeni bir işbirliği çağını başlatacağını öngörüyor.

VE 2099...

Yapay zekâ kahini, uzun zamandır hayal edilen dünya barışının 21. yüzyılın son yılında nihayet gerçeğe dönüşeceğini öngörüyor.

barış

Bu noktada, "Belki de insanlığın bilim insanlarının 2085 pandemisini savuşturmak için birlikte yaptıkları tüm o çalışmalar, dünya çapında kalıcı bir barışın temellerini atacak." yorumu yapılıyor.

Yapay zeka Nostradamus konuyla ilgili yorumunda ise "2099 yılında, derin bir barış, tüm ulusların üzerini örtecek. Bir zamanlar savaş ve çekişmelerle parçalanmış bir dünyada uyum yakalanacak ve hayata yeni bir soluk getirilecek. Sınırlar silinecek, ayrılıklar bitecek" dedi.

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yapay zeka Nostradamus

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