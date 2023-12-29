Yapay zeka teknolojisi, Galatasaray Fenerbahçe maçını kimin kazanacağını tahmin etti! Maçın skorunu bile vermesi görenleri şaşırttı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa mücadelesi öncesi iki takım da kupayı müzesine götürebilmek için yoğun mesai harcıyor. Varını yoğunu ortaya koyması beklenen iki kulübümüzün de bu maçı kazanmaktan başka düşüncesi bulunmuyor.

YAPAY ZEKA TAHMİN ETTİ!

Google'ın yeni tasarladığı yapay zekası, maçın skorunu ve kimin kazanacağını tahmin etti. Kupayı Galatasaray'ın kazanma şansının daha yüksek olduğunu ifade eden yapay zeka, karşılaşmanın 2-1 biteceğini ifade etti.

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi.

Üçü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki üç Süper Kupa mücadelesinde ise 2 kez sarı-kırmızılılar, 1 kez de sarı-lacivertliler kupayı kaldırdı.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un üçer kez kazandığı kupayı, Beşiktaş 2, Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.





