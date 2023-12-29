SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Yapay zeka teknolojisi, Galatasaray Fenerbahçe maçını kimin kazanacağını tahmin etti! Maçın skorunu bile vermesi görenleri şaşırttı

Yapay zeka teknolojisi, Galatasaray Fenerbahçe maçını kimin kazanacağını tahmin etti! Maçın skorunu bile vermesi görenleri şaşırttı

29.12.2023 15:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Fenerbahçe bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Google'ın yeni geliştirdiği yapay zekası bu dev mücadele öncesi tahminde bulunmayı ihmal etmedi. Maçın skorunu bile veren yapay zeka teknolojisi, kullananları her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor...

Yapay zeka teknolojisi, Galatasaray Fenerbahçe maçını kimin kazanacağını tahmin etti! Maçın skorunu bile vermesi görenleri şaşırttı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa mücadelesi öncesi iki takım da kupayı müzesine götürebilmek için yoğun mesai harcıyor. Varını yoğunu ortaya koyması beklenen iki kulübümüzün de bu maçı kazanmaktan başka düşüncesi bulunmuyor.

YAPAY ZEKA TAHMİN ETTİ!

yapay-zeka-ve-makine-ogrenimi-teknolojisi-gelismeleri

Google'ın yeni tasarladığı yapay zekası, maçın skorunu ve kimin kazanacağını tahmin etti. Kupayı Galatasaray'ın kazanma şansının daha yüksek olduğunu ifade eden yapay zeka, karşılaşmanın 2-1 biteceğini ifade etti.

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

kapak_221620

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi.

Üçü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki üç Süper Kupa mücadelesinde ise 2 kez sarı-kırmızılılar, 1 kez de sarı-lacivertliler kupayı kaldırdı.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

thumbs_b_c_eb59502a6a4dd86f952e081be1e2e7ce

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un üçer kez kazandığı kupayı, Beşiktaş 2, Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

thumbs_b_c_3b5d6915d054d0939c5ae58e9e86a469

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Terim imzayı attı! İşte sözleşme süresi...Fatih Terim imzayı attı! İşte sözleşme süresi...
Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçına çıkmayabilir! Suudi Arabistan'da tarihi ayıpFenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçına çıkmayabilir! Suudi Arabistan'da tarihi ayıp
Icardi, bu akşam Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?Icardi, bu akşam Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka fenerbahçe galatasaray süper kupa maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret açıklandı, zam yağmuru başladı! 'Etiket değiştirme mesaisi'

Asgari ücret açıklandı, zam yağmuru başladı! 'Etiket değiştirme mesaisi'

Atatürk'ün sözüyle çıkacaklardı, Ali Koç izin verilmediğini açıkladı! İki kulüp arasında acil toplantı...

Atatürk'ün sözüyle çıkacaklardı, Ali Koç izin verilmediğini açıkladı! İki kulüp arasında acil toplantı...

Servetine dair o soruya açık açık yanıt verdi! Oy verdiği partiyi açıkladı

Servetine dair o soruya açık açık yanıt verdi! Oy verdiği partiyi açıkladı

Adana Demirspor resmen dağılıyor!

Adana Demirspor resmen dağılıyor!

Fatih Terim'e Yunanistan'da beklemediği tepki

Fatih Terim'e Yunanistan'da beklemediği tepki

Fatih Terim imzayı attı! İşte sözleşme süresi...

Fatih Terim imzayı attı! İşte sözleşme süresi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.