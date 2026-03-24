Yapay zekalar açıkladı! Geleceğin en iyi 5 mesleği belli oldu

Yapay zekalar geleceğin en kazançlı ve sürdürülebilir mesleklerini açıkladı. ChatGPT, Gemini ve Grok’un listesinde teknoloji odaklı meslekler ön plana çıktı. Ancak bunun yanında insan becerisi olan meslekler de dikkat çekti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisi her geçen gün artarken, sektörlerin dönüşüm hızı da bazı meslekleri açık ara öne çıkarıyor. Gelir potansiyeli, esneklik ve geleceğe uyum gibi kriterler dikkate alındığında, ChatGPT, Gemini ve Grok dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

GELECEĞİN MESLEKLERİ NETLEŞİYOR

Yapay zekaların yaptığı değerlendirmelere göre “en iyi meslek” artık sadece maaşla ölçülmüyor. Uzaktan çalışma imkânı, küresel geçerlilik, değişime uyum ve sürdürülebilirlik gibi faktörler de belirleyici oluyor.

CHATGPT’YE GÖRE ÖNE ÇIKANLAR

ChatGPT’nin analizine göre geleceğin güçlü meslekleri arasında yazılım geliştiriciliği ilk sıralarda yer alıyor. Bunun yanı sıra psikologluk, içerik üreticiliği, veri analistliği ve girişimcilik de dikkat çekiyor. Bu meslekler hem dijital dünyaya uyum sağlıyor hem de uzun vadede değerini koruyor.

GEMINI: “TEKNOLOJİ VE İNSAN DENGESİ”

Gemini ise listeye biraz daha farklı bir perspektiften yaklaşıyor. Yapay zeka mühendisliği, doktorluk (özellikle cerrahlık), psikologluk, veri bilimciliği ve öğretmenlik öne çıkıyor. Bu yaklaşımda teknik beceriler kadar insan odaklı mesleklerin de vazgeçilmez olduğu vurgulanıyor.

GROK’TAN TÜRKİYE ODAKLI LİSTE

Grok’un değerlendirmesi ise Türkiye özelinde dikkat çekiyor. Yazılım mühendisliği, veri bilimciliği ve siber güvenlik uzmanlığı en hızlı yükselen alanlar arasında gösteriliyor. Ayrıca tıp doktorluğu ve girişimcilik de yüksek kazanç ve prestij açısından öne çıkan meslekler arasında yer alıyor.

