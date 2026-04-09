Yapay zekaya göre en güzel bebek ismi belli oldu

Yapay zekâ tarafından üretilen hikâyelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Farklı platformlarda oluşturulan metinlerde kadın karakterlere en sık verilen isimlerden biri “Elara” olurken, bu durum kullanıcıların da dikkatini çekti.

HER YERDE AYNI İSİM

Kullanıcılar, sohbet botlarının farklı türlerde yazdığı hikâyelerde bile aynı isimleri tekrar ettiğini belirtiyor. “Elara”nın yanı sıra “Elena” ve “Clara” gibi benzer isimlerin de sıkça kullanıldığı görülüyor.

NEDEN BU KADAR YAYGIN?

Uzmanlara göre yapay zekâ, insan verilerinden beslendiği için kulağa hoş gelen, akıcı ve popüler isim kalıplarını daha fazla tercih ediyor. Bu da içeriklerde benzer isimlerin öne çıkmasına neden oluyor.