Yapay zıt anlamlısı nedir? Yapay kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yapay kelimesi hem konuşma dili hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Türkçe kökenli bir kelime olan yapay kelimesi yap fiilinden +(g)Ay türetilmiştir. Tarihte tespit edilmiş en eski kaynağa göre 1960’lı yıllarda suni anlamına gelen yapay kelimesi ilk olarak kullanılmıştır. Türkçede cümlenin öğeleri bakımından sıfat görevi gören yapay kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Yapay kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş, yapma, suni" ve "yapmacık" şeklindedir. Yapay kelimesiyle örnek cümleler:

Yapay zekâ kullanılan ilk ticari makineydi

Yapay neşesi, içsel bir hüznü gizliyordu

Yapay zıt anlamlısı nedir?

Türkçeyi daha doğru ve etkili kullanabilmek adına kelimelerin anlamlarının bilinmesi gerekmektedir. Türk dilinde bulunan kelimelerin bazılarının hem eş anlamlıları hem de zıt anlamlıları bulunmaktadır. Yapay kelimesinin zıt anlamlısı da sıklıkla kullanılmaktadır. Yapma, suni anlamları taşıyan yapay kelimesinin zıt anlamı araştırılan konular arasındadır. Anlam bakımından birbiriyle tamamen farklı ve karşıt olan kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Türk dilinde birçok kelime bulunmaktadır. Bazı kelimelerin zıt anlamlısı yoktur ancak bazı kelimelerin zıt anlamlısı vardır. Bunlardan biri de yapay kelimesidir. Yapay kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük şu şekildedir:

Doğal

Yapayın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yapay kelimesinin zıt anlamı doğaldır. Doğal kelimesi yapayın zıt anlamlısı olarak sıklıkla cümleler içinde yer almaktadır. Yapayın zıt anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir: