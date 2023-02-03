EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Yapay zıt anlamlısı nedir? Yapay kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yapay zıt anlamlısı nedir? Yapay kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

25.01.2023 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime haznesi bakımından oldukça geniş bir dildir. İçinde birçok kelime barındıran Türk dili farklı dillerden de etkilenerek sözlüğüne eklemiştir. Bazı kelimelerin kökenleri farklı dillerden gelmektedir. Bazı kelimeler de Türkçe kökenlidir. Bunlardan biri de yapay kelimesidir. Peki, birden fazla anlam karşılığı olan ve sıfat görevinde kullanılan yapayın zıt anlamlısı nedir?

Yapay zıt anlamlısı nedir? Yapay kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yapay kelimesi hem konuşma dili hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Türkçe kökenli bir kelime olan yapay kelimesi yap fiilinden +(g)Ay türetilmiştir. Tarihte tespit edilmiş en eski kaynağa göre 1960’lı yıllarda suni anlamına gelen yapay kelimesi ilk olarak kullanılmıştır. Türkçede cümlenin öğeleri bakımından sıfat görevi gören yapay kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Yapay kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş, yapma, suni" ve "yapmacık" şeklindedir. Yapay kelimesiyle örnek cümleler:

  • Yapay zekâ kullanılan ilk ticari makineydi
  • Yapay neşesi, içsel bir hüznü gizliyordu
İç zıt anlamlısı nedir? İç zıt anlamlısı nedir?

Yapay zıt anlamlısı nedir?

Türkçeyi daha doğru ve etkili kullanabilmek adına kelimelerin anlamlarının bilinmesi gerekmektedir. Türk dilinde bulunan kelimelerin bazılarının hem eş anlamlıları hem de zıt anlamlıları bulunmaktadır. Yapay kelimesinin zıt anlamlısı da sıklıkla kullanılmaktadır. Yapma, suni anlamları taşıyan yapay kelimesinin zıt anlamı araştırılan konular arasındadır. Anlam bakımından birbiriyle tamamen farklı ve karşıt olan kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Türk dilinde birçok kelime bulunmaktadır. Bazı kelimelerin zıt anlamlısı yoktur ancak bazı kelimelerin zıt anlamlısı vardır. Bunlardan biri de yapay kelimesidir. Yapay kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük şu şekildedir:

  • Doğal
Hafif zıt anlamlısı nedir? Hafif zıt anlamlısı nedir?

Yapayın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yapay kelimesinin zıt anlamı doğaldır. Doğal kelimesi yapayın zıt anlamlısı olarak sıklıkla cümleler içinde yer almaktadır. Yapayın zıt anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Rahatsızlığından sonra doğal besinler tüketmeye dikkat etti
  • Bu ahşabın güzel bir doğal dokusu var
  • Avustralya doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir
Güney zıt anlamlısı nedir? Güney zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kirli eş anlamlısı nedir?

Kirli eş anlamlısı nedir?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

81 ilde her noktaya kuracağız

81 ilde her noktaya kuracağız

Sağ ol nasıl yazılır?

Sağ ol nasıl yazılır?

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.