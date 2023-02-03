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Hafif zıt anlamlısı nedir? Hafif kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

27.01.2023 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükleri kullanmak iletişimde ve ifadelerimizde tekrara düşmemizi engeller. Hitap yeteneğimizi güçlendirir ve aynı zamanda ifadelerimizin daha akıcı ve anlaşılır olmasını sağlar. Hafif kelimesini de hem eş anlama hem de zıt anlama sahiptir. Genelde tartıda ağırlığı az gelen anlamında kullanılsa da hafif kelimesinin bundan başka da birçok anlamı vardır. Peki, hafif sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?

Hafif zıt anlamlısı nedir? Hafif kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dil canlı bir varlıktır. Binlerce yıldır süregelen bir dilin kendisini değişmeden, etkileşmeden aynı dil olarak tutmasının imkânı yoktur. Çeşitli uygarlıklarla, milletlerle kültürel alışverişler yapılırken dil bakımından da alışverişler yapılacaktır. Hafif kelimesi de bir etkileşim sonucunda dilimize geçen kelimelerden birisidir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan bu kelimenin manalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • (Sıfat) Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni.
  • (Sıfat) Güç veya yorucu olmayan, kolay.
  • (Sıfat) Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa.
  • (Sıfat) Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek).
  • (Sıfat) Kalınlığı veya yoğunluğu az olan.
  • (Sıfat) Etkisi az olan, sert karşıtı.
  • (Sıfat) Önemli olmayan.
  • (Sıfat) Çok dik olmayan (sırt, yokuş).
  • (Sıfat) Gücü az olan, belli belirsiz.
  • (Zarf) Sıkıntısız, ferah, rahat olarak.

Bunların yanında hafif kelimesini içeren ‘’hafifmeşrep’’, ‘’hafif hafif’’, ‘’hafif güverte’’ gibi birleşik kelimeler ve ikilemeler, ‘’Hafife almak’’, ‘’ Kuş gibi hafif’’, ‘’Yükte hafif pahada ağır’’ gibi de deyimler ve atasözleri de vardır.

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Hafif kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Kelimelerin geçmişten günümüze gelirken çeşitli değişimler yaşadığını söyleyebiliriz. Kelimelerin çok büyük çoğunluğunun ilk hâliyle kalmadığını gözlemleyebiliriz. Bunun yanında sözcükler değişip gelişirken eş anlamlı ve zıt anlamlılarını da oluştururlar. Eğer iki varlık arasında çok keskin bir fark varsa bu varlıklar nitelik olarak birbirlerinin tam karşıt hallerini ifade ediyorlarsa insanlar da bu kelimelere birbirlerinin tam karşıtı yeni sözcükler oluştururlar. Günlük konuşmalarımızda kendimizi ifade ederken birçok farklı kelime kullanırız. Bunlar ifadelerimizi güçlendirmek için kimi zaman eş anlamlı sözcükler olurken kimi zaman da zıt anlamlı sözcükler olur. Hafif kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük bulunur. Hafifin zıt anlamlısı:

  • Ağır

Ağır kelimesi "tartıda çok çeken" anlamı doğrultusunda hafif zıt anlamlısı bir kelimedir. Birbirini anlam olarak tam zıtlık durumunda olan bu kelimeler cümle içerisinde de aynı görevde kullanılır.

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Hafifin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Gündelik yaşantımızda konuşurken kullandığımız cümleler bizi temsil eden en önemli unsurlardan birisidir. Akıcı ve dinlenebilir cümleler kurmak ve etkili iletişim kurmak çevremizin dikkatini çekmemizi ve onları etkilememizi sağlar. Eş ve zıt anlamlı sözcükler de konuşmamızı akıcı ve dinlenebilir hâle getirebilecek unsurlardandır. Bundan dolayı örnek cümleler de bizim için önemlidir. Hafif ve hafif zıt anlamlısı olan ağır sözcüğünü örnek cümleler içinde şu şekillerde gösterebiliriz:

  • Çuvalındaki cevizler o kadar da ağır değildi hatta Ahmet’e göre hafifti bile.
  • Dostum kendini sandığın kadar güçlü değilsin, daha hafif ağırlıklar kaldırmanı tavsiye ederim.
  • Hafif çantasını akşama kadar taşımıştı, ağır olmasa bile sırtı ağrımıştı.
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