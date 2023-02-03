Güney zıt anlamlısı nedir? Güney zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin zıt anlamlısı varsa burada birden çok kelime arasında tam karşıtlık durumu olduğu söylenebilir. Güney sözcüğü Türkçe bir sözcüktür ve zıt anlamlıya sahiptir. Kelimenin kökeni Eski Türkçe kelimelerden birisi olan ‘’kün’’ sözcüğüne dayanır. Kün sözcüğü daha sonra evrilerek ‘’gün’’ olacak ve güney sözcüğü de ‘’güneşli yer’’ anlamını karşılamak için böyle ortaya çıktığı söylenebilir. Güney sözcüğünün günümüz kullanımında da birden çok anlamı bulunur bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

(İsim) Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup.

(İsim) Güneş gören yer.

(İsim) Lodos.

Bu anlamlarının yanı sıra Denizli ilinde Güney adında bir ilçe de vardır. Güney kelimesini içeren ‘’Güneybalığı’’, ‘’güney küre’’, ‘’güneybatı’’, ‘’güney karamanı’’ gibi birleşik sözcükler de bulunmaktadır.

Güney kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zengin dilimizde birçok kelimenin karşıt anlamlısı ve eş anlamlısı bulunur. Bir kelimenin diğer anlamlarını ya da karşıt anlamlarını bilmek kendimizi daha kolay ifade edebilmeyi, daha akıcı konuşmamızı sağlar. Güney kelimesi de zıt anlamlısı olan sözcüklerden birisidir. Güney kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

Kuzey

Kuzey kelimesi güneyin "Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön" anlamı doğrultusunda zıtlık oluşturur. Güney ve güneyin zıt anlamlısı olan kuzey kelimeleri cümle içinde birlikte kullanılabilir.

Güneyin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümleler kullandığımız sözcüğü ve karşıt anlamlısını daha da iyi anlamamızı sağlar. Böylelikle zihnimizde belirlediğimiz sözcükleri daha iyi kullanırız. Kullandığımız sözcükleri daha doğru yerlerde daha doğru anlamlarda kullanmamıza yardımcı olur. Sözcük dağarcığımız genişler kendimizi her türlü anlamda daha iyi ifade edebiliriz. Güney zıt anlamlısı olan kuzey kelimesiyle örnek cümleler: